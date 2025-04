Prima finale storica di Coppa Italia Primavera per il Cagliari di Fabio Pisacane che poco prima della sfida contro il Milan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Giada Giacalone su Sportitalia.

“C’è lavoro, sacrificio. Vogliamo giocarci questa finale con la fame di chi non si accontenta mai. Appartenenza, mentalità e orgoglio: questo dobbiamo mettere in campo. C’è in palio qualcosa di prestigioso e mi auguro non sia una partita bloccata”.