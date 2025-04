Non solo Ibra, tanti ospiti illustri in tribuna ad assistere alla finale di Coppa Italia Primavera

Non solo Zlatan Ibrahimovic, sono tanti gli ospiti illustri presenti in tribuna all’Arena Civica di Milano per assistere alla finale di Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari. C’è Fausto Pari, agente di Raspadori; presente Tommaso Urso, procuratore di Samuele Ricci. Ma non solo: anche Perinetti, Oddo, Gilardino, Budel, Parolo, Zambrotta, Tassotti, Storari, Vigorelli, Costacurta, Gobbi, Michele Franco e Tullio Tinti.