Ultim’ora Sinner, ora è ufficiale: tifosi in festa

Sempre più vicino il ritorno in campo del tennista numero uno al mondo da 44 settimane consecutive. Resa nota la entry-list del torneo

Non vede e non vediamo l’ora. Cresce l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Tre mesi in cui i diretti avversari, parliamo di Zverev e Alcaraz, non sono riusciti ad approfittare dell’assenza forzata del tennista azzurro. Che così è riuscito a tenersi stretto il primo posto del ranking ATP, in pratica senza giocare neanche un minuto.

Alla vigilia del Masters 1000 di Montecarlo, Alcaraz ha ammesso che la pressione, una enorme pressione abbia inciso eccome sul suo rendimento in questi mesi. “Mi ha ucciso”, è arrivato a dire lo spagnolo numero 3 in classifica. E gli crediamo, del resto ai suoi livelli si è in qualche modo sempre obbligati a vincere. Se ci riesci, hai fatto il tuo, in caso contrario hai fallito.

Alcaraz ha il tempo per recuperare e arrivare agli Internazionali di Roma da favorito visto il suo spessore sulla terra rossa. Proprio al Masters del Foro Italico rivedremo tirare di racchetta Jannik Sinner. Nella Capitale ci arriverà da numero uno al mondo, intanto con questa settimana siamo alla 44esima consecutiva. Che significa sorpasso al record del brasiliano Kuerten, il quale si fermò a 43.

Sinner si è messo alle spalle Kuerten lunedì 7 aprile, nel giorno in cui è stata resa nota la entry-list ufficiale del Masters 1000 capitolino che si terrà dal 7 al 18 maggio. A spiccare, ovviamente, è proprio il suo nome.

Ecco gli 8 italiani già inseriti nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia::

Jannik Sinner (1)

Lorenzo Musetti (16)

Matteo Berrettini (34)

Flavio Cobolli (36)

Matteo Arnaldi (40)

Lorenzo Sonego (41)

Luciano Darderi (48)

Mattia Bellucci (66)

Dove vedere gli Internazionali di Roma: diretta tv e streaming. I precedenti di Sinner al Foro Italico

Gli Internazionali BNL di Roma saranno trasmessi in diretta tv dai canali di Sky Sport. Ci sarà anche una diretta streaming su SkyGo e NOW). Per Sinner sarà il secondo torneo di questo 2025, dopo l’Australian Open in cui ha nuovamente trionfato battendo in finale Zverev.

Inoltre sarà la sesta partecipazione al torneo di Roma, che in una intervista di quattro-cinque anni fa ha definito il migliore in assoluto. Fin qui al Foro Italico ha ottenuto 9 vittorie e 5 sconfitte, con il massimo risultato raggiunto i quarti di finale nel 2022. Tre anni prima, però, aveva conquistato il suo primo successo in un Masters 1000.