ESCLUSIVA SI Dovbyk-Roma, i giallorossi non mollano: cosa succede tra Atletico e Girona

Le ultime su Artem Dovbyk fornite da Gianluigi Longari: “L’attaccante ha dato la sua preferenza all’Atletico Madrid, ancora non c’è accordo per il cartellino con il Girona e sale la tensione.

Corsa aperta per i club che cercano di inserirsi: ieri intermediari a Roma per parlare con i giallorossi, possibilità anche in Premier”.