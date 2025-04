Camarda a SI: “ll sogno? Vincere il più possibile. Sull’esordio in prima squadra…”

Prima della sfida tra Milan e Cagliari, valida per la finale di Coppa Italia Primavera, ai nostri microfoni è intervenuto Francesco Camarda, attaccante classe 2007 in forze al Milan Futuro, che quest’oggi ha ricevuto il premio Future Award: “Vincere un premio è sempre molto bello, mi dà lo stimolo per impegnarmi di più e fare sempre meglio. Vincere un premio è sempre una grande gratitudine”.

Sull’imminente finale, Camarda ha dichiarato: “Prima dei miei compagni, loro sono dei miei amici. Sono il primo tifoso, auguro il meglio a tutti loro. Sarà una bellissima partita. L’esordio è stata un’emozione indescrivibile, a parole non si può raccontare. Il giorno che sognavo da quando sono nato, ce l’ho tatuato sul mio corpo. Giorno indimenticabile. Il mio sogno è quello di vincere il più trofei possibili”.