“Mi dispiace per lui…”: incidente Marquez, la dichiarazione è durissima

L’incidente che ha coinvolto Marc Marquez in Moto GP è oggetto di forti polemiche: il commento contro il pilota spagnolo

In un weekend in cui i campionati calcistici erano fermi per la pausa nazionali, a livello sportivo non sono mancati i motivi d’interesse. E forse quello principale era legato ai motori, con il via ufficiale della stagione della Moto GP con il Gp del Portogallo sul circuito di Portimao. Una gara che ha riservato subito emozioni davvero molto forti.

L’Italia sorride, con Francesco ‘Pecco’ Bagnaia campione in carica che alza subito la voce vincendo la prima gara stagionale e con l’altra Ducati di Bezzecchi che finisce sul terzo gradino del podio. Ma buona parte dell’attenzione è stata catalizzata da quanto è accaduto nel corso del terzo giro, con un brutto incidente che ha lasciato diversi strascichi.

Marquez, che botta: subito fuori, incidente pauroso e polemiche alla prima gara

Il sei volte campione del mondo Marc Marquez infatti è arrivato decisamente troppo forte in frenata, toccandosi con Martin e centrando poi in pieno lo sfortunato Miguel Oliveira della Aprilia RNF.

L’impatto è stato molto violento, Oliveira è stato portato via in barella, anche se sono state escluse fratture per lui. Ha avuto paradossalmente la peggio Marquez, che ha riportato una frattura al pollice della mano destra.

Stamani, lo spagnolo è stato operato per la riduzione della frattura. Ma non potrà prendere parte al prossimo Gp in programma in Argentina. Per lui ci saranno due giri di long-lap penalty, vale a dire con passaggio in corsia dei box sul rettilineo finale, da scontare al rientro in pista ad Austin, in Texas, come punizione per l’episodio. Marquez si è scusato al termine della gara, giustificandosi in parte con un problema tecnico accusato dalla sua moto, ma questo non gli ha evitato una bella dose di polemiche.

Marquez sotto accusa, il giornalista non ci sta: “Non può più farlo”

Per l’ex campione iridato ormai sembra essere stato imboccato il viale del tramonto, dopo i ripetuti infortuni degli anni passati che lo hanno costretto a lunghi stop per operazioni chirurgiche. E che il suo tempo sembri concluso lo sostiene soprattutto il giornalista Tancredi Palmeri.

Sul suo profilo Twitter, scrive, in lingua spagnola (qui riportiamo una traduzione): “Mi dispiace molto per lui, ma l’incidente che ha causato Marquez è tipico di quando uno chiede al suo corpo sforzi superiori alle sue possibilità. Continua a ragionare come quando era al top, ma il suo corpo non lo sostiene più come prima, e questo è pericoloso”. Un ‘avvertimento’ piuttosto chiaro: secondo il giornalista, Marquez dovrebbe riflettere sull’eventualità di essere un fattore di rischio per se stesso e per i suoi colleghi.