Fiorentina, Pradè: “Italiano non mi è piaciuto, ora ho capito l’uomo”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: “Sono venuto per portare un grande saluto da parte della famiglia viola a Raffaele Palladino per la scomparsa della madre. Ieri siamo passati ad una bella gioia nel rivedere Bove al Viola Park, a questo dolore di oggi. Stamattina durante la colazione abbiamo avuto questa notizia e Raffaele è dovuto partire. La giornata è stata strana, c’era un rigore netto non dato che poteva cambiare l’evento della gara e così è andata“.

Fiorentina, Prade sulla lotta Champions e su Italiano

Lottare per la Champions?: “Siamo molto ambiziosi. Questa sconfitta non cambia nulla. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi loro hanno fatto meglio nella seconda parte. Quando in una gara c’è così grande equilibrio poi un episodio come quello su Gudmundsson nel primo cambia tutto”. Così poi su Vincenzo Italiano: “Devo dire una cosa però: non mi è piaciuto a fine gara l’atteggiamento di Vincenzo Italiano, non mi è piaciuta la sua esultanza di fronte ai nostri giocatori. L’ho trovata una mancanza di rispetto nei nostri confronti, nei confronti di Raffaele Palladino. Ce la teniamo dentro, e ho capito tante cose dell’uomo. Non ho avuto modo di incontrarlo nel tunnel e non lo vorrei incontrare adesso. Queste sono le delusioni più grandi, più grandi della sconfitta“.