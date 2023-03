Basket, gemelle Cavinder esagerate: così hanno conquistato TikTok

Le gemelle Haley e Hanna Cavinder incantano il basket femminile americano e il mondo del web: bellezze da capogiro

Come gli appassionati di sport statunitense sanno molto bene, questo è un periodo dell’anno piuttosto particolare. Vale a dire, quello della March Madness, vale a dire dei maxi tabelloni dei tornei di basket universitario maschili e femminili. In tre settimane, una serie di partite a rotta di collo che forniscono spunti di interesse tecnico e non solo, a cominciare dal materiale praticamente infinito per gli scommettitori. Ma quest’anno l’attenzione va anche inevitabilmente sulle gemelle Haley e Hanna Cavinder.

Giocatrici delle Miami Hurricanes, 22 anni (nate il 13 gennaio del 2001), hanno contribuito a portare la formazione della Florida tra le migliori 16 del torneo. E soprattutto sono due influencer dal seguito sempre in maggior crescita sui social network.

Le gemelle Cavinder alla conquista del web: numeri e immagini che parlano da soli

Veri e propri idoli per i giovanissimi e le giovanissime, Haley e Hanna hanno un profilo condiviso su Instagram da 171 mila followers. Sui propri profili singoli, Haley è in leggero ‘vantaggio’ su Hanna (589 mila fan contro 581 mila). Ma è su Tik Tok che sono delle star incontrastate.

Lì, infatti, vantano la bellezza di 4 milioni e mezzo di followers. I loro contenuti, tra immagini che si rifanno alla loro attività sportiva e ad altre della loro vita privata, spopolano letteralmente. E dalle immagini che vi sottoponiamo qui a titolo esemplificativo si capisce perfettamente il perché.

Seducenti e spregiudicate, stanno raccogliendo sempre più consensi e una fetta di pubblico sempre più ampia. La sensazione è che si sia di fronte a una coppia destinata a far parlare di sé a lungo.

Haley e Hanna Cavinder, che spettacolo: scalata inarrestabile su Instagram e Tik Tok

Sin da giovanissime, hanno giocato ad ottimi livelli nella pallacanestro prima collegiale e poi universitaria, attirando l’attenzione per la loro bravura ma anche per una bellezza decisamente non comune, che risalta prepotentemente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MaxPreps (@maxpreps)

E la loro attività di influencer, soprattutto, le sta lanciando verso un avvenire decisamente luminoso. Negli Stati Uniti, si stima, raccogliendo le informazioni di Forbes, che i vari accordi pubblicitari garantiscano alle due sorelle la stratosferica cifra di 1 milione e 700 mila dollari l’anno, con un patrimonio netto che sfiorerebbe i 5 milioni di dollari. Un duo davvero esplosivo in tutti i sensi.