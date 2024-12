Serie A, 16esima giornata: il Napoli in cerca di riscatto ad Udine, lunedì Lazio-Inter!

Tutto pronto per la 16esima giornata di campionato. Il nuovo turno della Serie A partirà questa sera: scopriamo insieme le gare che vale la pena tener d’occhio!

Il Napoli di Conte cerca il riscatto in casa dell’Udinese. I partenopei vengono dalla sconfitta con la Lazio, determinante per il sorpasso dell’Atalanta, ora in testa alla classifica. Gli azzurri vogliono subito tornare al successo e contro i friulani, sconfitti in tre delle sette partite disputate al Bluenergy Stadium, partono favoriti: su Planetwin365 è interessante il “Parziale-finale 2/2”, a 2,84; su Betclic si parla di 2,32 volte la posta e su WilliamHill 2,60. Da segnalare anche la quota del risultato esatto 2-0 in favore del Napoli: si parla di 7,88 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 6,35 e su WilliamHill 7,50.

Altra squadra che vuole tornare a vincere dopo un incidente di percorso è il Milan di Fonseca. I rossoneri sono reduci dal 2-1 subito in casa dell’Atalanta, risultato che ha interrotto una striscia positiva di sette risultati utili consecutivi (considerando tutte le competizioni). A prescindere da questo, il Diavolo non può permettersi di perdere ulteriore terreno nei confronti delle prime sei. Nel prossimo turno, si giocherà Milan-Genoa: segnaliamo la quota dell’“Handicap 1 (-1)”, su Planetwin365 a 1,90; su Betclic 1,88 e su WilliamHill 1,95. Azzardando, si può anche puntare sull’Over 2,5 Casa: si parla di 2,28 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,15 e su WilliamHill 2,30.

La 16esima giornata si chiuderà con il big match tra Lazio ed Inter, previsto per lunedì alle ore 20,45 allo stadio Olimpico di Roma. Entrambe le squadre hanno raggiunto quota 31 punti, sebbene i nerazzurri abbiano ancora da recuperare la gara interrotta contro la Fiorentina. Partono leggermente favoriti gli ospiti: la vittoria della squadra di Inzaghi vale su Planetwin365 2,15 volte la posta; su Unibet 2,14 e su Betclic 2,11. Da provare l’“Over 2,5”, immaginando che durante la sfida vengano realizzati almeno tre gol: si parla di 1,85 volte la posta su Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic 1,79. Non è assurdo pensare ad una rete, almeno, per parte. Ma si potrebbe puntare sul “GG Special”, con la possibilità che entrambe vadano a segno già durante il primo tempo: la quota è di 4,35 su Planetwin365; su Betclic 3,67 e su WilliamHill 4,33.