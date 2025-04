Anna Kalinskaya, vittoria e dedica a sorpresa: “È speciale”

Dedica speciale di Anna Kalinskaya dopo la vittoria agli ottavi di Charleston: le parole non lasciano dubbi

Il sole dopo la tempesta. Inizia a vedere la luce Anna Kalinskaya che in questa prima fase del 2025 non si può dire certo abbia avuto motivi per sorridere.

La tennista russa, al centro anche del gossip per la sua relazione con Jannik Sinner (ormai terminata, anche se la rottura non è mai stata confermata ufficialmente), ha vissuto dei momenti molto complicati. Le sconfitte in campo, i problemi fisici e il suo essere sempre al centro della cronaca non per quanto avveniva sul terreno di gioco, ma per argomenti extra-campo. Il suo pensiero è stato però sempre tornare a giocare e vincere e ora sembra finalmente aver imboccato la strada giusta.

Nel torneo WTA di Charleston, Anna Kalinskaya è arrivata ai quarti di finale riuscendo a superare una delle favorite, la numero due del seeding e vincitrice degli Australian Open Madison Keys. Un match risolto in due set (6-2, 6-2), la prima vittoria dell’anno contro una Top 10 del ranking WTA (la Keys è in quinta posizione).

Anna Kalinskaya, la dedica dopo il successo

Un successo mai in discussione, con la russa brava a scappare via subito sul 6-2 e poi a mantenere alta la concentrazione nel secondo parziale chiuso per 6-4. Al di là dell’eliminazione poi ai quarti, la Kalinskaya con questa vittoria potrebbe aver avuto la scossa che serviva per riprendere la marcia.

Precipitata fuori dalla top trenta (è attualmente la numero 33 al mondo) dopo un inizio di stagione decisamente difficile, la russa vuole ora piano piano risalire la china e provare a recuperare terreno nel ranking prima e poi piazzare qualche risultato importante negli Slam. Intanto si gode l’importante vittoria e ammette quanto il successo possa essere fondamentale nella sua stagione: “Una vittoria speciale – le parole di Anna Kalinskaya dopo il successo contro la statunitense – ne avevo bisogno per la mia sicurezza. Ho avuto un inizio d’anno sfortunato e difficile. È bello essere tornato e giocare a un livello così alto“.

Una vittoria tutta per sé, dunque, come ricompensa per le sofferenze patite in questi primi mesi dell’anno. Sofferenze per i tanti problemi fisici avuti, per le sconfitte impreviste e per aver improvvisamente smarrito la strada. Ora potrebbe averla ritrovata, ma servirà ancora una volta la conferma sul campo, lasciando da parte tutte le questioni che con il tennis hanno poco a che fare.