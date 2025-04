Il borsino del valzer delle panchine di serie A

Il giro di panchine previsto per la prossima estate potrebbe essere (quasi) senza precedenti. Delle prime dieci in Serie A, dovrebbero cambiare la maggior parte e questo la dice lunga su come siano saltati alcuni dei programmi di lungo termine avviati l’estate scorsa. In questo momento si potrebbe ragionare in prospettiva al massimo su Inzaghi all’Inter e su Italiano al Bologna: il primo è ancora in corsa su tutto, ed è il caso di attendere la fine dei giochi per comprendere quale sarà la sua visione anche in virtù dei risultati che avrà raccolto; il secondo sta replicando una stagione da record come in pochi avrebbero ipotizzato all’inizio della stagione.

Vediamo altrove: consapevoli che molti scenari devono ancora delinearsi e non ci saranno certezze fino a quando non prenderanno forma le strutture manageriali di alcuni top club. Su tutti quello del Milan, dove il candidato forte per la panchina potrebbe essere Sarri, specie se la società affidasse il mercato a D’Amico che non è in uscita dall’Atalanta ma neanche indifferente a eventuali opportunità. Gasperini lascerà la Dea e lì per il momento i potenziali eredi sembrano poter essere proprio Sarri o Thiago Motta. Quest’ultimo è ancora sotto contratto con la Juve, che si è affidata a Tudor pur sognando in prospettiva Conte (senza escludere Gasperini).