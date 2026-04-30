Esclusiva SI – Alajbegovic-Napoli, Gabriel Jesus-Milan: nomi caldi

A quattro giornate dal termine della Serie A si surriscalda già il prossimo calciomercato. Napoli e Milan non vogliono farsi trovare impreparate e preparano le prime mosse.

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, arrivano conferme su quanto svelato oltre 3 settimane fa, il Napoli sta seguendo infatti da mesi Alajbegovic, attualmente al Salisburgo ma di proprietà del Bayer Leverkusen. Il gradimento per il bosniaco è forte ma nei prossimi giorni ci saranno altre priorità. In casa Milan, come anticipato dal nostro Gianluigi Longari, con il cambio di agente, e dopo il tentativo di gennaio, può tornare di attualità il nome di Gabriel Jesus dell’Arsenal. L’attaccante brasiliano può essere un obiettivo interessante per l’estate.

Napoli, interesse per Alajbegovic

Alajbegovic-Napoli: arrivano le conferme su quanto rivelato più di tre settimane fa. Il bosniaco è Un profilo che il Napoli segue da mesi, l’apprezzamento è forte, ma nei prossimi giorni ci saranno altre priorità.

Questa l’esclusiva del nostro Alfredo Pedullà datata 08/04/2026: “Il Napoli sta lavorando per il futuro, l’idea è quella di inserire qualche giovane di grande qualità. E dallo scorso gennaio il club azzurro ha messo gli occhi su Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 (compirà 19 anni il prossimo 21 settembre) assoluto protagonista anche contro l’Italia nei recenti playoff per il Mondiale. Estroso, imprevedibile e a tratti geniale, c’è concorrenza (anche in Premier) ma il Napoli lo aveva apprezzato in tempi non sospetti durante la sua esperienza a Salisburgo e cercherà di sfruttare il vantaggio per anticipare la concorrenza. Il Bayer Leverkusen lo ha riscattato nei giorni scorsi, sapendo che ci sarà gran mercato (si viaggia già tra 15 e 20 milioni più bonus). Il Napoli, che mai ha avuto dubbi sul riscatto di Alisson Santos, lavorerà per aggiungere all’organico un altro talento di assoluta qualità“.

#Alajbegovic–#Napoli: arrivano conferme su quanto svelato oltre tre settimane fa. Un profilo che il Napoli segue da mesi, il gradimento è forte, ma nei prossimi giorni ci saranno altre priorità https://t.co/c8Q4q8SYO5 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 30, 2026

Milan, Gabriel Jesus nome per l’estate

Come annunciato, con il cambio di agente e l’offerta già preparata a gennaio, per il Milan il nome di Gabriel Jesus potrebbe tornare d’attualità in vista dell’estate. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari, che già il 22 gennaio aveva parlato dell’interesse del Milan per il brasiliano: “Gabriel Jesus passa all’agenzia di Giovanni Branchini. L’attaccante dell’Arsenal era stato proposto anche al Milan nella fase iniziale del calciomercato, dopo essersi ripreso dall’infortunio“.

✔️ Come anticipato, con il cambio di agente ed il tentativo già predisposto a gennaio, per il Milan il nome di Gabriel Jesus può tornare attuale in vista dell’estate. ⬇️ https://t.co/Ra5Rk67Dqc — Gianluigi Longari (@Glongari) April 30, 2026

Così Alfredo Pedullà su Gabriel Jesus-Milan

Gabriel Jesus e il Milan: una soluzione che può tornare attuale per l’attacco rossonero. A maggior ragione dopo quanto anticipato a gennaio (esattamente il 22) da Gianluigi Longari che aveva segnalato il cambio di agente per lo specialista dell’Arsenal. Assistito da Branchini, lo stesso agente di Massimiliano Allegri, possono esserci i presupposti per riaprire una pista già svelata negli scorsi mesi. Siamo ancora a maggio, ma le manovre sono già partite.