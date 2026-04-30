I partenopei a meno dieci dalla capolista devono guardarsi indietro per consolidare il secondo posto. I lariani cercano punti per la Championsì, ne parliamo con Planetwin365.news.

La 35ª giornata di Serie A può trasformarsi nel momento decisivo della stagione, con il possibile passaggio di consegne tra Napoli e Inter, a cui basta una vittoria con il Parma per aggiudicarsi lo Scudetto, indipendentemente dal risultato dei partenopei, attesi dalla trasferta sul campo del Como. I lariani, in piena corsa Champions hanno ritrovato il sapore del successo con il Genoa nell’ultimo turno di campionato, dopo le sconfitte contro Inter (3-4) e Sassuolo (2-1).

Serie A: Como – Napoli può assegnare lo Scudetto all’Inter

La squadra lombarda si è distinta soprattutto per la solidità casalinga: otto clean sheet al Sinigaglia, un dato superato soltanto dalla Roma in questo campionato. Un rendimento che conferma la competitività dei lombardi tra le mura amiche, dove nella scorsa stagione riuscirono anche a imporsi per 2-1 proprio contro il Napoli. Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, da quando è tornato in Serie A, il Como ha infatti perso solo uno dei quattro confronti diretti con gli azzurri.

Il Napoli, dal canto suo, dovrà invertire un trend esterno poco brillante: sei delle sette sconfitte stagionali sono arrivate in trasferta.

Napoli, approccio efficace ai match

Eppure, la squadra di Antonio Conte continua a mostrare un approccio efficace alle partite, come dimostrano i 17 vantaggi maturati già nel primo tempo. Numeri simili anche per il Como, fermo a quota 15, a conferma di due squadre capaci di partire forte.

A rendere ancora più intrigante la sfida è il confronto tra le due panchine. Antonio Conte e Cesc Fàbregas si ritrovano da avversari dopo aver condiviso un’esperienza vincente al Chelsea, dove conquistarono insieme Premier League e FA Cup. Due filosofie diverse, ma unite dalla stessa ambizione: vincere.

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