Europa e Conference League, semifinali andata: i risultati

Si sono giocate questa sera le semifinali d’andata di Europa League e Conference League. Ecco tutti i risultati dei match odierni in Europa.

Le semifinali di Europa League hanno espresso come vincitrici le due squadre che giocavano in casa. Il Nottingham Forest ha infatti sconfitto 1-0 l’Aston Villa con la rete su rigore al 70′ di Chris Wood. Lo Sporting Braga ha invece sconfitto 2-1 il Friburgo. In gol Tiknaz e Dorgeles per i portoghesi e Grifo per i tedeschi. In Conference League, successo pesante esterno del Crystal Palace contro lo Shakhtar Donetsk per 3-1. In gol Saar, Kamada e Strand Larsen. Momentaneo 1-1 firmato da Ocheretko. Vittoria 1-0 poi del Rayo Vallecano contro lo Strasburgo con rete di Alemao.

Europa League, vincono Braga e Nottingham Forest

Sono il Braga e il Nottingham Forest ad uscire vincitrici dalle semifinali d’andata di Europa League. Portoghesi che sbloccano la loro semifinale al 8′ con la rete di Tiknaz su assist di Victor Gomez. Pareggio del Friburgo al 16′ con la rete dell’italiano Vincenzo Grifo su assist di Niklas Beste. Al 26′ infortunio per Horta, entra Dorgeles. Al 45′ Zalazar spreca il rigore del 2-1, para Atubolu. Gara che si decide al 92′, a segnare proprio il subentrato Dorgeles. Vittoria 1-0 di misura per il Nottingham Forest sull’Aston Villa nel derby inglese. Partita equilibrata che si decide al 70′ con la rete su rigore di Chris Wood.

Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano avanti al primo round

Dopo aver eliminato la Fiorentina, il Crystal Palace vince anche la gara d’andata della semifinale contro lo Shakhtar Donetsk a Cracovia, per 1-3. Un minuto ed è subito Ismaila Sarr, ottavo gol in Conference a fare 0-1 su assist di Mateta. In avvio di ripresa lo Shakhtar si illude, 1-1 firmato da Ocheretko. Al 58′ nuovo vantaggio degli inglesi con Daichi Kamada su assist di Lacroix. A chiudere la gara e forse la qualificazione è poi Strand Larsen al 84′ su assist di Kamada. Vittoria poi per 1-0 del Rayo Vallecano in casa contro lo Strasburgo. Gara decisa da Alemao su assist di Isi Palazon al 54′.