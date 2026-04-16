Figuraccia Bologna: l’Aston Villa cala il poker. Acuto Fiorentina, ma non basta

Serata amara per le italiane in Europa: Bologna e Fiorentina escono di scena da Europa e Conference League. Figuraccia felsinea in Inghilterra.
Esce di scena il Bologna di Italiano che, dopo la sconfitta di sette giorni fa al Dall’Ara, perde in modo consistente anche nella sfida di ritorno contro l’Aston Villa. Gli inglesi calano il poker: a segno Watkins, Buendia, Rogers e Konsa. Felsinei praticamente mai in partita.
Il tabellino di Aston Villa-Bologna
ASTON VILLA (4-4-2): E. Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn (64′ Bailey), Onana (79′ Bogarde), Tielemans (74′ Sancho), Buendia; Watkins (64′ Abraham), Rogers (74′ D. Luiz). Allenatore: Emery.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario (46′ Zortea), Vitik, Casale (82′ Heggem), Miranda; Ferguson, Freuler (46′ Sohm), Moro; Bernardeschi (46′ Orsolini), Castro (76′ Odgaard), Rowe. Allenatore: Italiano
Fiorentina, l’acuto non basta
La Fiorentina conquista la gara di ritorno contro il Crystal Palace, ma non basta alla viola, considerando la pesante sconfitta dell’andata (3-0 per gli inglesi). Dopo 17′ Palace avanti con la rete di Sarr. La viola riesce però a pareggiare i conti alla mezz’ora con Gudmundsson. Al 53′ arriva anche il sorpasso della formazione di Vanoli: Ndour segna il 2-1. Successo vano per i toscani, che escono di scena dalla Conference League.