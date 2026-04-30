Serie A, al via domani la 35^ giornata: le probabili formazioni

Prenderà al via domani sera alle 20.45 la 35^ giornata di Serie A. In campo Pisa e Lecce per un pesante scontro salvezza. Tutte le probabili formazioni.

Sarà la gara dell’Arena Garibaldi ad aprire la 35^ giornata di Serie A. In caso di mancato successo il Pisa retrocederebbe in Serie B. Lecce alla ricerca di una vittoria per andare momentaneamente a +4 dalla Cremonese. Tre poi le gare di sabato. Alle 15.00 il match tra Udinese e Torino. Alle 18.00 Como-Napoli, lariani alla ricerca di punti per sognare ancora la Champions, azzurri per blindarla. In serata Atalanta-Genoa. Domenica alle 12.30 ci sarà Bologna-Cagliari. Alle 15.00 Sassuolo-Milan, alle 18.00 Juventus-Verona e alle 20.45 Inter-Parma, possibile festa scudetto per i nerazzurri. Lunedì alle 18.30 Cremonese-Lazio e alle 20.45 Roma-Fiorentina.

Pisa-Lecce, apre la 35^ di Serie A

Pisa (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Le gare del sabato

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Zarraga, Miller, Kamara; Gueye, Zaniolo. Allenatore: Runjaic.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: D’Aversa.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

Le gare della domenica

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi. Allenatore: Italiano.

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho; Esposito. Allenatore: Pisacane.

Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; David. Allenatore: Spalletti.

Hellas Verona (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

Parma (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Le gare del lunedì

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh; Bonazzoli, Okereke. Allenatore: Giampaolo.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley, Soulè, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Gudmundsson, Solomon. Allenatore: Vanoli.