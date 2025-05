FA Cup, Crystal Palace in paradiso: 1-0 al City di Guardiola, 1° trofeo della sua storia

Si è disputata oggi la finale della FA Cup tra Crystal Palace e Manchester City. L’incontro si è concluso con la vittoria del Crystal Palace per 1-0, che consegna gli uomini di Oliver Glasner alla storia: si tratta infatti del primo trofeo vinto dal club dalla sua fondazione ad oggi. Che permetterà fra l’altro alla sua squadra di partecipare alla prossima Europa League.

La partita è iniziata con le due squadre che hanno dato vita a molti duelli a centrocampo, con un certo equilibrio. Al 16′, Daniel Munoz, giocatore del Crystal Palace, ha effettuato un passaggio in area di rigore avversaria: Eberechi Eze ha ricevuto il pallone e ha calciato in porta, segnando il gol del vantaggio per il Crystal Palace.

Il Manchester City ha cercato di reagire e al 36′ si è presentata un’opportunità per pareggiare il risultato. L’arbitro ha fischiato un calcio di rigore a favore del Manchester City per un fallo commesso da Tyrick Mitchell su Bernardo Silva. Omar Marmoush si è incaricato della battuta dal dischetto, ma il suo tiro è stato respinto dal portiere del Crystal Palace, Dean Henderson.

Il primo tempo si è concluso con il Crystal Palace in vantaggio per 1-0. Nella ripresa, il Manchester City ha aumentato la pressione offensiva alla ricerca del gol del pareggio. Il Crystal Palace si è difeso con attenzione, cercando di mantenere il risultato. L’arbitro ha segnalato un recupero di 13 minuti al termine dei tempi regolamentari. Durante questo periodo, il Manchester City ha continuato a spingere in avanti, ma la difesa del Crystal Palace è riuscita a respingere tutti gli attacchi.

Dopo il triplice fischio finale, il risultato è rimasto invariato: Crystal Palace 1, Manchester City 0. Con questa vittoria, il Crystal Palace ha conquistato la FA Cup. Questo successo segna la prima vittoria del Crystal Palace nella competizione dopo aver disputato e perso due finali precedenti. La vittoria in FA Cup garantisce inoltre al Crystal Palace la partecipazione alla prossima edizione dell’Europa League.