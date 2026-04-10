Fiorentina-Conference League, un crescita mai avvenuta: i numeri

Il ko di ieri della Fiorentina contro il Crystal Palace per 3-0 mette alla luce numeri inquietanti. Contro le squadre dei top 5 campionati europei, in Conference League, i viola hanno quasi sempre perso.

L’approccio con la Conference League era stato dei migliori possibili per la Fiorentina che aveva eliminato il Twente, club olandese con una discreta tradizione europea, seppur l‘Eredivise sia fuori dai campionati top. Vittoria al Franchi e pari in Olanda, decisivo Terracciano. La prima edizione si era però conclusa con la sconfitta in finale contro il West Ham, il primo vero avversario di alto rango incontrato. Nelle stagioni successive, la Fiorentina si è poi dovuta arrendere all’Olympiacos, ancora in finale. Ad eliminare l’Aston Villa erano stati proprio i greci. E ora ad altri 3 avversari. Il Betis Siviglia nella scorsa stagione. Il Mainz e il Crystal Palace in questa.

Fiorentina-Conference, 1 vittoria(nei 90 minuti) in 5 sfide contro club dei top 5 campionati

Il rapporto della Fiorentina contro le squadre dei top 5 campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Spagna e Germania), è inquietante in Conference League. Nella sua storia la Fiorentina si è trovata ad affrontare 5 gare contro squadre degli altri 4 paesi, vincendo nei 90 minuti solo il ritorno contro il Betis Siviglia 2-1 al Franchi, per poi pareggiare 2-2 ai supplementari. Ko poi contro West Ham, nella finale di Praga, lo stesso Betis nella semifinale della scorsa edizione e il Mainz (quando in panchina c’era Galloppa) nella League Phase di questa, sempre per 2-1. A questi si è unito il clamoroso tonfo di ieri in Inghilterra contro il Crystal Palace, 3-0.

Un ko simile, i viola non lo incassavano dalla gara contro il Basaksehir, nella prima fase a gironi, stagione 2022-23. Risultati questi inquietanti che mostrano come seppur per 2 volte in finale e una in semifinale, prima del quarto di quest’anno, il livello europeo della Fiorentina non sia praticamente cresciuto. Ko a cui va aggiunto, per prestigio della gara quello ai supplementari con l’Olympiacos nella finale 23/24.

Fiorentina, qualche successo di prestigio ma fuori dalla top 5

Non sono mancati successi importanti nei 4 anni di Conference League, seppur contro squadre fuori dalla top 5 europea. Iniziamo proprio con la prima storica gara in Conference, la Fiorentina di Italiano sconfisse 2-1 al Franchi il Twente, club olandese con i gol di Nico Gonzalez e Cabral. Nella stessa edizione doppio successo con i portoghesi del Braga ai sedicesimi di finale, 0-4 in Portogallo e 3-2 in Toscana.

In semifinale la Fiorentina ebbe bisogno dei supplementari per eliminare gli svizzeri del Basilea, ko 1-2 in casa al Franchi la Fiorentina vinse con lo stesso risultato in trasferta con doppietta di Nico Gonzalez, al 120′ la rete di Barak regalò l’accesso alla finale poi persa. Nella stagione successiva l’unico successo di prestigio arriva in semifinale il 3-2 casalingo al Club Brugge in semifinale prima del 1-1 del ritorno. In gol Sottil, Belotti e Nzola. Ko in finale con l’Olympiacos.

Nella scorsa edizione, dopo il ko 3-2 in Grecia con il Panathinaikos al ritorno la Fiorentina di Palladino vinse 3-1 passando il turno, in gol Mandragora, Gudmundsson e Kean. In semifinale arriva l’eliminazione. Ko 2-1 in Spagna con il Betis, vittoria nei 90 minuti al ritorno per 2-1(doppietta Gosens), pari ai supplementari. In questa stagione da segnalare solo il 2-1 alla Dinamo Kiev. Gol di Kean e Gudmundsson. Ieri il 3-0 subito contro il Crystal Palace. Settimana prossima l’occasione per invertire il trend, non basterà però una semplice vittoria a Vanoli e i suoi per andare ai supplementari servirà almeno un 3-0.

Fiorentina in Europa, le gare top

Fiorentina-Twente 2-1 Nico Gonzalez, Cabral

Twente-Fiorentina 0-0

Braga-Fiorentina 0-4 Jovic x2, Cabral x2

Fiorentina-Braga 3-2 Mandragora, Saponara, Cabral

Fiorentina-Basilea 1-2 Cabral

Basilea-Fiorentina 1-3 dts Nico Gonzalez x2, Barak

Fiorentina-West Ham 1-2 Bonaventura

Fiorentina-Club Brugge 3-2 Sottil, Belotti, Nzola

Club Brugge-Fiorentina 1-1 Beltran

Fiorentina-Olympiacos 0-1 dts

Panathinaikos-Fiorentina 3-2 Beltran, Fagioli

Fiorentina-Panathinaikos 3-1 Mandragora, Gudmundsson, Kean

Betis-Fiorentina 2-1 Ranieri

Fiorentina-Betis 2-2 dts Gosens x2

Mainz-Fiorentina 2-1 Sohm

Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1 Kean, Gudmundsson

Crystal Palace-Fiorentina 3-0 Mateta, Mitchell, Sarr

Fiorentina-Crystal Palace ?