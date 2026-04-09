Bologna e Fiorentina sbagliano troppo: cedono contro Aston Villa e Crystal Palace

Cominciano male i quarti di finale di Europa e Conference League per le formazioni italiane rimaste in corsa. Bologna e Fiorentina, rispettivamente in casa e in trasferta, cedono 1-3 e 3-0 contro Aston Villa e Crystal Palace. Due brutti ko per le formazioni del nostro torneo che ora sono costrette all’impresa quasi impossibile contro le due squadre provenienti dalla Premier League.

In Europa League, all’Aston Villa, in visita a Bologna, contro la squadra di Vincenzo Italiano basta una fiammata tra fine primo tempo e inizio ripresa, favorita dagli errori rossoblù. La reazione dei felsinei è tardiva e non basta a rimediare

Per i viola, in Conference League, è fatale il primo tempo della sfida contro i londinesi del Crystal Palace. Nella prima frazione concedono troppo e alla fine sono costretti ad arrendersi di fronte alla superiorità della squadra di Glasner.