Parma-Sassuolo, vince Cuesta: la decide Pellegrino

Termina 1-0 la gara del Tardini tra Parma e Sassuolo della 38^ giornata di Serie A. A decidere il match un gol di Pellegrino a 10 dalla fine.

Una rete di Pellegrino al 80′ su assist di Almqvist regala al Parma i 3 punti contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Primo tempo a tinte quasi esclusivamente gialloblù che sfiorano più volte il gol. La più grande occasione capita però al Sassuolo con Koné che al 37′ colpisce il palo. Nella ripresa sono ancora i ducali a gestire il match. All’80 arriva il gol vittoria. Cross dalla destra di Almqvist e colpo di testa della punta argentina che fissa il punteggio sul 1-0 finale regalando i 3 punti a Cuesta che conclude a 45 punti in campionato. 49 quelli del Sassuolo.

Primo tempo senza gol, Parma-Sassuolo 0-0

Prima chance Parma al 3′ con Nicolussi Caviglia. Cross di Valeri, palla allontanata dalla difesa del Sassuolo. Conclusione a lato del centrocampista. Al 5′ Pellegrino sfiora il vantaggio. L’attaccante controlla al limite e calcia, conclusione che termina a lato di pochissimo. Solo Parma. Spreca Mikolajewski all’8′. Cross di Valeri deviato con l’attaccante della primavera che controlla e manda però alto. Altri due minuti e altra occasione per i padroni di casa. Valeri a centimetri dal gol. L’esterno raccoglie sul secondo palo e calcia di poco a lato. Al 33′ prima occasione per il Sassuolo. Macchioni si divora il vantaggio. Conclusione di Berardi che respinta male da Corvi finisce in zona Macchioni. Il difensore della primavera spreca malamente. Palo Sassuolo al 37′. Conclusione sfortunata di Koné che sfiora solo il gol. Prima frazione che finisce 0-0.

Finisce in parità la gara del Tardini

Al 47′ occasione per Pellegrino. Al 48′ Laurienté spreca il vantaggio. Inserimento del francese che scambia con Pinamonti e trova scoperta la difesa del Parma. L’attaccante poi a tu per tu si divora lo 0-1. Infortunio per Idzes al 54′. Dentro Pedro Felipe. Grande parata di Turati al 62′ su Nicolussi Caviglia. Grande conclusione del centrocampista che scalda i riflessi del portiere neroverde. Al 80′ è poi Pellegrino a sbloccare il match. Cross da destra di Almqvist e colpo di testa della punta che mette alle spalle di Turati per l’1-0 gialloblù. Termina così con il Parma che chiude il suo campionato a 45 punti, -4 dal Sassuolo a 49.