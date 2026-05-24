Primavera 1, alle 18.30 la prima semifinale: Fiorentina-Bologna su SI

In campo alle 18.30 su Sportitalia Fiorentina e Bologna, in palio l’accesso alla finale del campionato Primavera 1. La viola ha chiuso al primo posto la stagione regolare, il Bologna al 5^ posto.

Saranno la Fiorentina di Daniele Galloppa e il Bologna di Stefano Morrone a sfidarsi nella prima semifinale del campionato Primavera 1. Una sfida che giungerà al loro terzo precedente. Nei primi due nella fase regolare della stagione sono arrivate due vittorie della Fiorentina, 2-0 all’andata e 2-1 al ritorno. Una squadra in netta crescita, il Bologna, capace di eliminare nel playoff in rimonta la Roma di Federico Guidi. La Fiorentina, invece, avendo vinto la stagione regolare è alla prima partita in questa fase finale che si disputerà al Viola Park.

Fiorentina-Bologna, le semifinali

Fiorentina (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Kospo, Balbo; Montenegro, Deli, Atzeni; Puzzoli, Braschi, Mazzeo. Allenatore: Daniele Galloppa

A disposizione: Fei, Bonanno, Turnone, Bertolini, Kone, Perrotti, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli

Bologna (3-4-2-1): Happonen; Nesi, Tomasevic, Papazov; Negri, N’Diaye, Libra, Lai; Lo Monaco, Toroc; Castaldo. Allenatore: Stefano Morrone

A disposizione: Franceschelli, Ferrari, Saputo, Ravaglioli, Nordvall, Tupec, Armanini, Badori, Pantaleoni, Anastasio, Jaku.

Seguite la gara in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app! Telecronaca affidata al nostro Francesco Nigro, a bordocampo Giada Giacalone.