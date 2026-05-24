Ci siamo, questa sera il campionato di Serie A chiuderà i battenti: dalle 20.45 live su Sportitalia.it aggiornamenti costanti di Milan, Juventus, Roma, Como, Lecce e Cremonese. In palio il 3° e il 4° posto, ultime due posizioni valide per la qualificazione in Champions League. Così come il quart’ultimo posto, conteso da Lecce e Cremonese all’ultimo giro di questo campionato.

La classifica momentanea di Serie A

Grazie alle vittorie su Genoa e Lazio di settimana scorsa, il Milan e la Roma hanno scavalcato la Juventus al 3° e 4° posto in classifica e avranno il destino nelle proprie mani contro Cagliari ed Hellas Verona. Segue il Como al 5° posto e, appunto, i bianconeri 6° impegnati contro il Torino, che sogna di fare il grande sgambetto a Spalletti.

Como che sarà anche artefice della lotta salvezza, giocando a Cremona contro la squadra di Giampaolo, che deve recuperare un altro punto di svantaggio sul Lecce. I pugliesi, spinti dalla bolgia del Via del Mare, vogliono conquistare la salvezza in casa contro il Genoa.

Live le probabili formazioni di Serie A

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku.

CAGLIARI (4-4-2) – Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli.

HELLAS VERONA (3-5-1-1) – Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Cristante, Rensch; Dybala, Pisilli; Malen.

CREMONESE (3-5-2) – Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

COMO (4-2-3-1) – Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Baturina, Rodriguez; Douvikas.

TORINO (3-4-1-2) – Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

JUVENTUS (3-4-2-1) – Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Boga; David.

LECCE (4-3-3) – Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira.

GENOA (3-5-1-1) – Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli; Norton-Cuffy, Masini, Amorim, Frendrup, Latif Ouedraogo; Ellertsson; Colombo.