L’ultima di Conte al Napoli? Con l’Udinese la decide Hojlund

Finisce la stagione del Napoli, che batte di misura l’Udinese allo stadio Maradona con un gol di Hojlund nel corso del primo tempo, su assist di De Bruyne. La maledizione infortuni colpisce fino alla fine: stop per Alisson Santos e Lobotka.
Finisce la stagione del Napoli, che batte di misura l’Udinese allo stadio Maradona con un gol di Hojlund nel corso del primo tempo, su assist di De Bruyne. La maledizione infortuni colpisce fino alla fine: stop per Alisson Santos e Lobotka. Sarà stata l’ultima sulla panchina azzurra per Antonio Conte?
Napoli-Udinese 1-0, la partita
Il Napoli conclude il campionato festeggiando una vittoria che blinda ufficialmente la seconda posizione in classifica. Nell’ultimo turno di Serie A, allo stadio Maradona, una rete di Hojlund è sufficiente per superare l’Udinese per 1-0. La formazione guidata da Conte sale così a quota 76 punti, finendo staccata di undici lunghezze dall’Inter capolista e mantenendo un margine di sicurezza di tre punti sulla terza in graduatoria.
I padroni di casa iniziano con intensità e spaventano subito gli avversari con Alisson Santos, costretto però ad abbandonare il campo poco dopo per un infortunio muscolare; al suo posto entra De Bruyne. L’Udinese prova a reagire, ma è il Napoli a sbloccare la gara a metà primo tempo: proprio De Bruyne serve un assist perfetto per Hojlund, che supera il portiere ospite. Prima dell’intervallo i campani perdono anche Lobotka per un problema fisico. Nella ripresa la sfida offre poche emozioni, complice anche l’espulsione di Kabasele tra i friulani. Nel finale iniziano i saluti a Conte.