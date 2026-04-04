Fagioli decisivo: la Fiorentina piega il Verona tra le polemiche, espulsi Suslov e Gudmundsson

Fiorentina di corto muso: Fagioli affonda il Verona, tre punti pesantissimi al Bentegodi

In una sfida ad altissima tensione, la Fiorentina strappa una vittoria importante batte l’Hellas Verona per 1-0. Un risultato che profuma di salvezza per i viola, ora saliti a quota 32 punti, mentre per gli scaligeri la situazione in classifica si fa sempre più cupa.

Verona-Fiorentina: muro De Gea nel primo tempo

Il primo tempo è un monologo gialloblù. Nonostante un avvio incoraggiante della Fiorentina, culminato con una traversa colpita da Fagioli, è il Verona a prendere in mano il pallino del gioco. La squadra di casa sbatte però contro un David De Gea in stato di grazia: il portiere spagnolo abbassa la saracinesca per quattro volte, superandosi in particolare sulle conclusioni di Bowie e Orban.

Cinismo viola nella ripresa e scintille nel finale

Nella ripresa il copione non cambia: il Verona mantiene il possesso ma fatica a scardinare la difesa ospite. La beffa per l’Hellas arriva all’82′: nell’unico tiro nello specchio di tutta la gara, la Fiorentina colpisce. Harrison serve Fagioli che, dal limite dell’area, indovina l’angolino interno portando i suoi in vantaggio. Il gol scatena le proteste veronesi per un’azione precedentemente interrotta dal direttore di gara, ma la rete viene convalidata.

🇮🇹🟣 Hellas Verona 0-1 Fiorentina | Serie A NICOLO FAGIOLI ESTÁ LLEVÁNDOSE LA VICTORIA AL MINUTO 82 LA FIORE TOMA 5 PUNTOS DE DISTANCIA CON EL DESCENSO 📈pic.twitter.com/aEPTNgJ9Dt — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 4, 2026

Il finale è incandescente: gli animi si surriscaldano oltre il limite e la tensione sfocia in una rissa tra Suslov e Gudmundsson. I due arrivano alle mani, strappandosi le maglie in un faccia a faccia furibondo che costringe l’arbitro Guida a estrarre il doppio rosso. Con questa vittoria la Fiorentina vola a +5 sulla zona retrocessione, lasciando il Verona fermo a 18 punti e con il morale sotto i tacchi.