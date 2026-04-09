Crystal Palace-Fiorentina: Vanoli senza Kean, le probabili formazioni

Dopo aver superato il Rakow, la Fiorentina di Paolo Vanoli vola in Inghilterra per l’andata dei quarti di finale di Conference League: di fronte il Crystal Palace di Oliver Glasner con gli ospiti che dovranno rinunciare all’infortunato Moise Kean non convocato per la sfida europea.

Il Crystal Palace dovrebbe affidarsi a Mateta come riferimento avanzato, con il francese che resta al centro dei riflettori dopo essere stato un obiettivo concreto di Juventus e Milan. Alle sue spalle agiranno Sarr e Yéremi Pino, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per l’ex conoscenza della Serie A Kamada, con la linea difensiva a protezione di Henderson che sarà composta da Richards, Lacroix e Canvot.

In casa Fiorentina, Vanoli deve rinunciare a Kean, rimasto ai box per un fastidio alla tibia: il peso dell’attacco ricadrà dunque su Piccoli. A supporto della punta si muoveranno Harrison e Gudmundsson sugli esterni, mentre la cerniera centrale sarà formata da Fabbian e Ndour. In cabina di regia agirà il solito Fagioli, mentre il pacchetto arretrato davanti a De Gea vedrà la coppia Ranieri-Pongracic al centro, vista l’assenza di Parisi, con Dodò e Gosens schierati sulle fasce.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Johnson, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Fabbian, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. All. Vanoli.

Le parole di Vanoli su Kean

❌Tante assenze alla rifinitura pre Crystal Palace ⚠️ pic.twitter.com/c2KHtG6D55 — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) April 8, 2026



Intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Crystal Palace-Fiorentina, Paolo Vanoli ha spiegato il motivo della mancata convocazione del classe 2000 per l’andata dei quarti di finale di Conference League: “Ha manifestato questo dolore alla tibia che si porta dietro da tantissimo. Stiamo cercando di gestirlo, non ce la poteva fare e quindi abbiamo deciso di farlo preparare per la sfida alla Lazio”.