Ronaldo: “La fine della mia carriera si avvicina”. Ecco cosa ha detto il fuoriclasse portoghese

Intervistato da CanalGOATBR , Cristiano Ronaldo ha parlato del suo momento e della carriera . Ecco cosa ha detto il fuoriclasse portoghese.

Intervistato da CanalGOATBR , Cristiano Ronaldo ha parlato del suo momento e della carriera: “La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita e allenamento. La mia carriera è stata brillante e voglio che continui a esserlo”.

Le parole di Ronaldo

Ancora Ronaldo: “Continuo a divertirmi, e a segnare gol. Ma, soprattutto, l’importante è vincere. E abbiamo molta voglia di vincere il campionato. Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per la precedente e anche per quella che verrà. Me lo godo giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche adesso che mi avvicino alla fine della mia carriera. Questo è un dato di fatto”.

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