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Ronaldo: “La fine della mia carriera si avvicina”. Ecco cosa ha detto il fuoriclasse portoghese

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Intervistato da CanalGOATBR , Cristiano Ronaldo ha parlato del suo momento e della carriera . Ecco cosa ha detto il fuoriclasse portoghese.

Intervistato da CanalGOATBR , Cristiano Ronaldo ha parlato del suo momento e della carriera: “La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita e allenamento. La mia carriera è stata brillante e voglio che continui a esserlo”.

Cristiano Ronaldo, attaccante Al Nassr
Cristiano Ronaldo

Le parole di Ronaldo

Ancora Ronaldo: “Continuo a divertirmi, e a segnare gol. Ma, soprattutto, l’importante è vincere. E abbiamo molta voglia di vincere il campionato. Continuo a giocare non solo per questa generazione, ma anche per la precedente e anche per quella che verrà. Me lo godo giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche adesso che mi avvicino alla fine della mia carriera. Questo è un dato di fatto”.

Al-Nassr, Ronaldo vede i 1.000 gol

Ronaldo segna ancora con l’Al-Nassr e risponde agli sfottò dei tifosi dell’Al-Ahli: durante l’intervista il fuoriclasse portoghese mima il gesto delle 5 Champions vinte.

I record non si fermano mai per Cristiano Ronaldo. Con il colpo di testa vincente al 76′ contro l’Al-Ahli, su assist di Joao Felix, il fuoriclasse portoghese ha sbloccato un match poi sigillato dal raddoppio di Coman al 90′. Una rete pesante, che proietta CR7 a quota 970 gol in carriera: il traguardo leggendario delle 1.000 marcature dista ormai solo 30 passi.

Protagonista indiscusso con l’Al-Nassr: 970 gol e messaggio ai tifosi dell’Al-Ahli (Screen X)

970: Cristiano Ronaldo a segno con l’Al-Nassr: messaggio all’Al-Ahli

A 41 anni, Ronaldo non ha perso né il vizio del gol né il suo iconico carattere. Al termine della sfida, vinta per 2-0 dal suo Al-Nassr, l’attaccante ha risposto con fermezza agli sfottò della tifoseria avversaria. A chi gli ricordava il punteggio o mimava il numero due, Cristiano ha replicato con l’orgoglio di chi ha riscritto la storia del calcio europeo: “Io di Champions League ne ho vinte 5”.

Il momento d’oro di Ronaldo riflette la salute del suo club con l’Al-Nassr che sta dominando anche il campionato saudita. A quattro giornate dal termine, la situazione vede i gialloblù saldamente al comando: gialloblù a 79 punti (1° posto), Al-Hilal: 71 punti (con una partita da recuperare).

Nonostante l’inseguimento dell’Al-Hilal guidato da Simone Inzaghi, il vantaggio di 8 lunghezze mette Ronaldo in una posizione privilegiata per arricchire ulteriormente una bacheca già infinita, mentre il mondo del calcio osserva con il fiato sospeso il suo avvicinamento alla quadrupla cifra.

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