Squalifica Sinner, clamoroso ribaltone: fa anche i nomi

Le ultime sul tennista numero uno al mondo, alle prese con una decisione molto difficile

È partito il toto-nomi. Sembra di essere al mercato, anzi al calciomercato di cui ci occupiamo quasi H24. Purtroppo o per fortuna, come diceva il vecchio saggio: “Sempre meglio che lavorare”. La smettiamo di divagare e andiamo al nocciolo del pezzo: sono stati fatti dei nomi, tutti peraltro credibili e cioè con cognizione di causa. Ovviamente c’è di mezzo sempre lui, Jannik Sinner.

Vale a dire il Re del tennis mondiale, che resterà tale almeno fino agli Internazionali di BNL dove rientrerà dopo aver scontato la squalifica di tre mesi per il ‘caso’ Clostebol. Sappiamo, sapete perché non perderà il primo posto nel ranking ATP. Né Zverev né Alcaraz hanno saputo approfittare dell’assenza del rivale altoatesino, entrambi sono crollati nel momento clou.

Nel frattempo Sinner è rimasto pure in testa alla classifica dei montepremi 2025, ciò grazie al trionfo agli Australian Open che gli ha fruttato poco più di 2 milioni di euro, e iniziato la preparazione in vista del ritorno in campo e di una stagione che vorrebbe diventasse memorabile. Come? Facile (a dirsi), realizzando il Grande Slam. In questo senso sarà fondamentale anche il lavoro con coach Cahill, che come annunciato lo saluterà al termine di questa stagione.

Cahill lascerà Sinner al termine della stagione, Riccardo Piatti: “Faccio 4 nomi”

Si susseguono le voci su chi prenderà il posto dell’australiano, nell’intervista al ‘Corriere della Sera’ il suo scopritore ed ex allenatore Riccardo Piatti ha fatto 4 nomi ‘pesanti’ di quelli che, a suo giudizio, avrebbero le migliori credenziali per sostituire uno del calibro di Cahill.

“Dico Carlos Moya, che avevo già preso in considerazione – le parole di Piatti – Lui è stato numero 1 e conosce il circuito. Inoltre umanamente è un’ottima persona, come Darren. Poi dico Renzo Furlan – uno dei più papabili, ndr – Ha smesso con Paolini, per cui adesso è libero. Altro nome è Ljubicic, anche lui molto valido. Infine Becker, che avevamo contattato già noi ai tempi. Soltanto che lavorare con Boris è più complicato. I nomi, a mio avviso, sono questi”.

Questione allenatore a parte, Piatti è ottimista sul ritorno di Sinner dopo lo stop forzato: “Sarà subito forte, e credo davvero che quest’anno possa fare il Grande Slam. Secondo me la sospensione gli ha allungato la vita, Jannik arriverà a fine stagione fresco”.