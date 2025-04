Ultim’ora Sinner, tifosi senza parole: scoppia la bomba

Il tennista azzurro sconfigge senza giocare sia Zverev che Alcaraz, ma anche Novak Djokovic. Cifre da capogiro

Tifosi senza parole? Be’ anche noi. Vorremmo rinascere Sinner se solo potessimo, ma siccome non si può passiamo ad altro. Anzi no, restiamo in argomento per sottolineare di nuovo che il signor Jannik rimarrà primo nel ranking ATP senza scendere in campo.

Solo al comando. Il tennista altoatesino non perderà lo scettro in questi tre mesi di stop forzato a causa della squalifica per il ‘caso’ Clostebol. Il massimo risultato senza alcuno sforzo, mille grazie a Zverev e Alcaraz, entrambi berrettinizzatisi sul più bello. Ora che dovevano vincere, per provare a insidiare se non a sorpassare il rivale in cima al mondo, sia il tedesco che lo spagnolo son scivolati su una buccia di banana, tra eliminazioni precoci e sconfitte assurde.

Sinner ha vinto ancora, abbiamo scritto ieri parlando dell’attacco feroce, ma meritato, subito da Zverev e Alcaraz sul ‘New York Times’. “Il grande vincitore di questi mesi è Sinner, che gli ultimi due tornei non li ha nemmeno giocati – le parole di Matthew Futterman e Charlie Eccleshare sul quotidiano più famoso al mondo – I suoi rivali hanno fallito la possibilità di sfruttare la sua assenza. Zverev è sembrato l’ombra di se stesso dopo aver giocato vero tennis a Melbourne, Alcaraz è apparso smarrito a Indian Wells, dove è uscito al primo turno, e in semifinale a Miami”.

Sinner stravince senza giocare: è il tennista che ha guadagnato di più in questo inizio di 2025

D’accordissimo con Futtermann ed Eccleshare, però Sinner non ha semplicemente vinto: ha stravinto. Non solo conserverà il primo posto nel ranking mondiale almeno fino al suo ritorno in campo, previsto a maggio al Foro Italico per gli Internazionali BNL, ma è tutt’ora il tennista che ha guadagnato di più in questi primi mesi del 2025.

Nessuno come lui, nonostante 90 e passa giorni lontano dai più importanti tornei di mezzo mondo. Da gennaio ad oggi l’azzurro ha intascato la bellezza di 3,5 milioni di dollari australiani, circa 2,1 milioni di euro, che altro non sono il premio per la vittoria degli Australian Open, il primo Slam del nuovo anno.

Sinner è davanti a Draper, vincitore a Indian Wells, e ancora una volta sia a Zverev (terzo) che ad Alcaraz, quest’ultimo settimo in classifica. Ma pure a Djokovic, sesto e una posizione sotto a chi lo ha appena battuto al Miami Open, il ceco Mensik. Ecco la classifica dei primi 10 (fonte: (‘OASport’) per quanto riguarda il montepremi 2025: