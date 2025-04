Provocazione Sinner, ha vinto ancora: impossibile da credere

Il numero uno al mondo tornerà in campo agli Internazionali di Roma, dopo la squalifica. Ma a volta “i migliori risultati di un giocatore arrivano quando non sono nemmeno presenti”

Impossibile da credere, non per noi, fino a qualche settimana fa. Invece è accaduto: Sinner ha vinto ancora. Ha vinto nonostante causa squalifica non possa giocare alcun match o torneo ufficiale, di conseguenza non difendere i punti conquistati l’anno scorso.

Per Sinner è stato un autentico trionfo dal salotto di casa. Il merito va a loro, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, incapaci di approfittare dell’assenza forzata dell’altoatesino e toglierli dalla testa la corona di Re del tennis mondiale.

Il tedesco e lo spagnolo sono caduti nel momento in cui avrebbero dovuto affondare il colpo. E così l’azzurro ha potuto dormire sonni tranquilli, sapendo che anche senza giocare sarebbe riuscito a mantenere il primo posto nel ranking ATP.

“Sinner è il vero vincitore del Sunshine Double”, ovvero di Indian Wells e del Miami Open. La provocazione del ‘New York Times’ non è poi così tanto una provocazione, è sostanzialmente la verità.

“Il grande vincitore di questi mesi è lui, che gli ultimi due tornei non li ha nemmeno giocati – hanno scritto Matthew Futterman e Charlie Eccleshare sul quotidiano più famoso al mondo – Mentre si prepara a tornare in campo a maggio, i suoi rivali hanno fallito la possibilità di sfruttare la sua assenza. È praticamente sicuro che Sinner sarà numero 1 quando farà il suo ritorno in campo agli Internazionali di Roma”.

Attacco ai rivali di Sinner: “Zverev l’ombra di stesso, Alcarez smarrito”

Futtermann ed Eccleshare hanno attaccato duramente sia Zverev che Alcaraz, i rivali di Sinner che hanno perso la grande occasione di sorpassarlo in vetta alla classifica: “Il numero 2 del mondo ha giocato del vero tennis per l’ultima volta a Melbourne (agli Australian Open, ndr), da quel momento è sembrato l’ombra di se stesso.

Il principale rivale di Sinner, Carlos Alcaraz, ha perso al suo primo incontro a Miami. È uscito in semifinale a Indian Wells e in entrambe le occasioni è apparso smarrito”.

Il super marzo 2005 di Sinner

“Alcune volte nello sport – concludono Futtermann ed Eccleshare sul ‘New York Times’ – i migliori risultati di un giocatore arrivano quando non sono nemmeno presenti. Marzo 2025 ha senza dubbio rafforzato la posizione di Sinner in cima al tennis maschile, senza che abbia giocato un punto…”.