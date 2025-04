Pazzesco Sinner, i fan già in festa: succederà davvero

Per Jannik Sinner arriva la notizia che tutti i tifosi aspettavano: succederà davvero, si può già iniziare a fare festa

Sono da tutti indicati come i grandi del presente e del futuro, anche se da qualche mese il loro nome manca dall’albo d’oro dei tornei più importanti del tennis. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz fin dalla loro esplosione hanno attratto i paragoni con le leggende della racchetta.

Per molti la loro rivalità scandirà gli anni a venire, anche se qualche giovane promessa potrebbe presto inserirsi tra di loro, e potrà ricalcare quella dei big three. Alcaraz e Sinner come Federer, Nadal e Djokovic: ma regge davvero questo paragone? Per la risposta a questa domanda bisognerà attendere qualche anno e capire se lo spagnolo e l’italiano avranno la capacità di reggere ad altissimi livelli a lungo come fatto dai fuoriclasse che li hanno preceduti.

Però c’è chi è convinto che prima o poi Alcaraz e Sinner arriveranno proprio ad essere come Federer, Nadal e Djokovic: un’affermazione che entusiasma i tifosi dei due e che potrebbe lanciare il nostro campione nella storia del tennis.

Sinner e Alcaraz come Federer, Nadal e Djokovic: Gasquet è convinto

Nel corso di un episodio dell’UTS, il tennista francese Richard Gasquet (impegnato oggi con il nostro Cobolli nel torneo di Bucarest) ha parlato proprio del paragone tra i tre grandi del tennis con Alcaraz e Sinner.

Per il transalpino “l’aura di Alcaraz non è ancora al livello di giocatori come Federer. Sono cose che arrivano con l’età e gli onori, ma ci vuole tempo per costruirlo – le sue parole – . Roger e Rafa Nadal sono due delle più grandi star dello sport mondiale. Li si cita assieme a gente del calibro di Messi, Ronaldo, Usain Bolt e LeBron James“.

Insomma, si è a livelli altissimi e serve tempo per raggiungerli: “I Big 3 avevano un qualcosa che andava oltre il tennis – continua Gasquet -. Sono convinto che un giorno Alcaraz e Sinner riusciranno a raggiungere quella dimensione, ma ci vorrà tempo“.

Questo perché, il campo conta fino ad un certo punto e serve anche dell’altro per avere fama planetaria ed essere conosciuto anche oltre la tua disciplina: “Il tennis non basta – conferma il francese – bisogna considerare anche ciò che fai oltre a quello che sei, quello che trasmetti, la tua tecnica“. Da questo punto di vista l’esempio più facilmente comprensibile è quello di Federer: “Era completo sotto ogni aspetto“. Ed è per questo che è considerato il miglior tennista della storia. Ma magari un giorno Sinner (o Alcaraz) potrebbero eguagliarlo.