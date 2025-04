Paolini come Sinner, tifosi increduli: annuncio ufficiale

Nessuno se lo aspettava, ma ora è realtà: la tennista numero uno tra le italiane ha preso questa decisione incredibile

Dopo un inizio di 2025 non esaltante, Jasmine Paolini sta pian piano ritrovando la sua forma migliore. Il suo Australian Open si è fermato al terzo incontro nella sfida con Elina Svitolina dopo aver superato Wei e Zarazua. Anche a Doha, Dubai e Indian Wells non ha ottenuto i risultati sperati.

La svolta arriva a Miami, dove riesce ad approdare in semifinale, perdendo poi contro la futura campionessa Sabalenka. Ottime le partite contro Osaka e Linette che hanno dato maggior consapevolezza alla tennista numero sei al mondo dopo un inizio sottotono per le sue qualità.

Jasmine Paolini, svolta improvvisa: è ufficiale

Una notizia che ha lasciato tutti di sasso è stata la separazione professionale da Renzo Furlan. Suo allenatore da un decennio, Paolini con Furlan è arrivato a giocarsi due finali slam a Wimbledon e Roland Garros, vincere un WTA 1000 in singolare e un oro olimpico nel doppio con Sara Errani.

La tennista azzurra ci ha tenuto a ringraziare sentitamente Furlan per tutti questi anni passati assieme: “Dopo 10 anni straordinari insieme, voglio dire un enorme grazie a Renzo Furlan per tutto quello che ha fatto per me. Tutto quello che ho imparato da lui mi accompagnerà sempre e continuerà a guidarmi nel futuro“.

Anche Furlan è intervenuto per parlare di questo addio lavorativo: “Mi prenderò un periodo di riposo. Con Jasmine è stata una bellissima esperienza, è stato un viaggio straordinario. So di averle trasmesso tutto quello che potevo, lei è stata un’atleta straordinaria con qualità notevoli altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto”

Sulla decisione, Renzo ha spiegato: “È ovvio che si devono fare sempre delle scelte che ti portino a competere al meglio e quindi ne abbiamo parlato a Miami. Lei mi ha detto le sue motivazioni, che io condivido, e quindi diciamo che ci siamo lasciati da amici”