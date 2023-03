Caos Red Bull, bufera Verstappen-Perez

S’accende la rivalità interna tra i due piloti della Red Bull di Christian Horner: ecco le dichiarazioni piccanti dell’ex pilota Surer sul duo in testa al Mondiale

La partenza mostruosa di Aston Martin in questo primo scorcio del Campionato del Mondo di Formula 1 riscatta quanto visto nelle ultime due annate della gestione Stroll, con Fernando Alonso che sembra aver trovato finalmente pane per i suoi denti dopo annate di chiaroscuri come non si vedevano dai tempi della Ferrari. E a proposito del ‘Cavallino’, la scuderia di Frederic Vasseur ha ancora molta strada da fare per sperare di pareggiare il livello competitivo della solida Red Bull.

Se fino alla passata stagione Max Verstappen appariva come il grande favorito alla vittoria del titolo finale, in quella attuale le chance del pilota olandese sarebbero cresciute ancora a scapito del rivale Charles Leclerc. Al posto del monegasco, però, il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, avrebbe riacceso una rivalità interna dormiente. Nei GP di Bahrain e Arabia Saudita il duo di Red Bull ha dominato e rispettato le attese con una doppietta fantastica, lasciando dunque presagire che fino alla fine della stagione la lotta alle prime posizioni potrebbe restare la loro. Un’eventualità che non soltanto farebbe male all’orgoglio italiano della casa di Modena, ma anche a quello inglese di Toto Wolf e della sua Mercedes.

Verstappen-Perez, tensioni e rivalità: manca poco al boom

Verstappen e Perez hanno vissuto i loro momenti di difficoltà, come accaduto anche lo scorso anno ad Interlagos ma anche durante il recente Gran Premio di Arabia per alcune scaramucce via radio, e potrebbero arrivare a fine stagione sfiancati ed esausti l’uno dell’altro.

Secondo Marc Surer, ex pilota di Formula 1 attivo a cavallo della prima metà degli anni ’80, il duo sembra avere i giorni contati: “Sembra che non ci sia fiducia reciproca. La rivalità emersa soltanto lo scorso anno non è affatto sparita, sta riemergendo sempre più. Il team tende poi a minimizzare la cosa e gli stessi piloti non ne parlano. Prima o poi, però, questa rivalità dovrà esplodere. Sergio vede davanti a sé la propria occasione della carriera e naturalmente dovrà sperare nei problemi del compagno di scuderia Max, per potersi trovare in testa al campionato. Sappiamo tutti che tra i due l’olandese è il più veloce”, ha commentato.

“Quando un team è tanto grande e dominante nel Campionato, dovrebbe dare modo ai due piloti di esprimere tutta la loro competitività a vicenda per rilanciare lo spettacolo”, ha poi aggiunto l’ex pilota.