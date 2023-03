Scelto il dopo Szczesny: colpo Juve a sorpresa

La Juventus pensa già al post Szczesny: ecco il nome che piace tantissimo alla dirigenza bianconera

Impossibile almeno finora per la Juventus pianificare il futuro: c’è da risolvere il delicato problema giudiziario che “tartassa” il club bianconero da almeno cinque mesi e che rischia di complicare il destino societario.

Il campo ha la sua importanza, come è normale che sia, ma gli avvocati della società juventina in questo momento giocano una partita ancor più decisiva in una serie di inchieste, tra le quali spunta quella Prisma, nelle quali la Juventus è coinvolta. Dunque, i dirigenti non possono non pensare a tutti gli scenari del caso, ma al contempo stanno cercando di pianificare qualche colpo da ultimare in futuro, nel caso in cui uno dei Big della rosa non dovesse rinnovare il proprio contratto. Uno di questi è il portiere polacco Wojciech Szczesny, uno dei fedelissimi di Massimiliano Allegri che anche quest’anno, tra alti e bassi in verità, sta dimostrando tutto il suo grande talento tra i pali.

Juventus, spunta il nome di Carnesecchi

Szczesny sta bene a Torino, tiene tantissimo alla causa bianconera, ma in questo momento la sua permanenza non è sicura (soprattutto a causa del suo ingaggio monstre di 12 milioni l’anno) e, nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2025, la Juventus avrebbe in mente già un piano B da poter attuare. Lo rivela ‘Tuttosport‘ che ritiene probabile una cessione del polacco per una cifra attorno ai 20 milioni di euro per far cassa e contemporaneamente svela il probabile successore dell’ex estremo difensore di Roma e Arsenal, ovvero Marco Carnesecchi, promettente portiere della Nazionale italiana e in questo momento uno dei punti di forza della Cremonese.

Il profilo di Carnesecchi sarebbe ideale per una società come la Juventus: in questo modo tornerebbe a essere la base della Nazionale Italiana tenendo presente i vari Gatti, Miretti e Fagioli, già tutti presenti sul taccuino del ct Roberto Mancini per il presente e il futuro della selezione azzurra. Carnesecchi con la maglia della Cremonese, malgrado la posizione di classifica, sta dimostrando tutte le sue qualità e il prossimo giugno tornerà a Bergamo, a disposizione di Gasperini. A prescindere da quale sarà il destino di Szczesny, il portiere cresciuto nel vivaio bergamasco rimarrebbe uno dei principali indiziati per diventare il nuovo titolare della Juventus.