Guido Meda, il retroscena sul ‘Dottore’ che nessuno conosceva: sono tutti sconvolti

Guido Meda, il retroscena su Valentino Rossi che nessuno conosceva: in molti sono rimasti sconvolti

Abbiamo imparato a conoscerlo come cantore delle gesta di Valentino Rossi in MotoGP, attraverso i commenti splendidi delle vittorie del “Dottore” nella classe regina del Motomondiale.

Coincidenza ha voluto che lo sbarco della neonata MotoGP su Mediaset fosse in concomitanza con l’epoca d’oro di Valentino Rossi. All’epoca, un giovane Guido Meda, molto meno appassionato di Motomondiale rispetto ad oggi, si ritrovò al fianco di Loris Reggiani a commentare le gesta del secondo pilota italiano più vincente nella storia delle due ruote (dietro a Giacomo Agostini). Dal 2002 ad oggi, di acqua sotto i ponti ne è passata e anche la MotoGP è profondamente cambiata.

Basti pensare che ormai Valentino Rossi non corre più, ha un suo team all’interno del paddock (VR46 Mooney), e si è dedicato alle corse in macchina nel campionato Endurance. Quello che è rimasto costante è il ruolo di Meda, passato a Sky e sempre in cabina di commento delle gare del campionato. Dopo 21 anni ci ritroviamo comunque al via di questo 2023 con un pilota italiano iridato, Pecco Bagnaia, con buone chance di centrare anche il bis.

Guido Meda, la sua fortuna in tv è iniziata grazie a Rossi: quanti racconti epici

Nel corso di questi lunghi anni passati al seguito della MotoGP, in molti hanno anche accusato Guido Meda di essere troppo fazioso a favore di Valentino Rossi. Ad esempio nel periodo dei duelli con gli altri piloti italiani, come Biaggi e Capirossi, o più recentemente con Jorge Lorenzo e Marc Marquez. In realtà la passione che ci ha sempre messo il giornalista di Sky, travalica il mero campanilismo e sfocia nell’esaltazione dei grandi interpreti.

Come sottolineato da lui stesso, forse le urla più sonore sono arrivate nel commentare Andrea Dovizioso, per tre volte vice campione alle spalle del fenomeno di Cervera.

E’ chiaro che il personaggio Rossi, a tutto tondo, poco ha a che vedere con gli altri. Troppo più grande il suo impatto e il suo seguito tra il pubblico internazionale.

Guido Meda si racconta a Fabio Caressa: che aneddoto divertente su Valentino Rossi

Di Valentino Rossi e di tanto altro ha parlato proprio lo stesso Meda in una diretta su Instagram (disponibile anche su Youtube) assieme a Fabio Caressa. Con il noto telecronista calcistico, il giornalista lombardo ha voluto presentare prima del GP di Portimao, la nuova stagione della MotoGP. Tra una chiacchiera e l’altra è venuta fuori anche una storia molto divertente, che riguarda indirettamente proprio Rossi.

Parlando della nascita di sua figlia Ludovica, Guido Meda ha svelato che la settimana dopo era partito per il Brasile, per andare a commentare le gare del Motomondiale. Come spesso accadeva in quel periodo, a vincere fu Valentino e quindi nell’esaltare le gesta del “Dottore”, il giornalista all’epoca a Mediaset, esclamò: “Dottor Rossi, grazie Dottor Rossi”. Il riferimento però, almeno in quell’occasione era al ginecologo della moglie Maria Laura, che li aveva assistiti in modo esemplare per la nascita della bambina.

Di certo nessuno dei fan poteva immaginarsi una cosa del genere, al pari di Fabio Caressa, che è rimasto stupito, scoppiando in una fragorosa risata.