Inchiesta Juve, nuovi rischi per il club: coinvolti anche i giocatori

Il futuro societario della Juventus passa inevitabilmente per la sentenza dell’inchiesta Prisma. L’udienza fissata per lunedì scorso -il 27 marzo- è stata però spostata, stravolgendo completamente i piani della dirigenza bianconera che ora punta ad ottenere dei “risultati” sul fronte sportivo.

A breve, proprio in merito a questo, la Juventus attende importanti novità per quanto concerne i processi sulle manovre stipendi e su alcune partnership sospette. Dalle parti della Continassa, però, filtra ottimismo ma in maniera molto moderata, visto che sarebbero sorti nuovi rischi ai quali il club andrà incontro al momento della sentenza.

La Vecchia Signora non è l’unica che rischia, visto che anche i giocatori andranno incontro ad importanti sanzioni.

Juventus, manovra plusvalenze: lunedì fine indagini

I prossimi mesi all’orizzonte saranno decisivi per il futuro societario e sportivo della Juventus. In attesa dell’udienza sulla tanto discussa Inchiesta Prisma, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedì dovrebbe essere il grande giorno per la notifica di fine indagini relativa alla questione plusvalenze.

Particolare attenzione a questa verrà prestata anche dalle altre società coinvolte, la cui questione non verrà in alcun modo archiviata e deferita, visto che la Procura chiede una “sospensione in attesa di documentazione” visto che le sezioni di Bologna, Cagliari e Genova hanno già avviato nelle scorse settimane dell’inchieste penali che potrebbero arricchire il materiale a disposizione della Procura.

Manovra stipendi: nuovo grosso rischio per la Juventus

Insieme all’inchiesta sulle plusvalenze continua a “viaggiare a vele spiegate” anche quella relativa alla cosiddetta manovra stipendi, ovvero accordi fra la Juventus ed i giocatori bianconeri sulle mensilità dilazionate durante il periodo Covid e mai però depositate prima in Lega e poi in FIGC.

Sicuramente questa faccenda andrà avanti per ancora diverso tempo, ma le indiscrezioni sulle possibili conseguenze della sentenza non fanno piacere dalle parti della Continassa. Secondo la rosea, infatti, la Juventus -nella migliore delle ipotesi- potrebbe andare incontro ad una maxi sanzione pecuniaria, opzione che verrebbe più che accolta da parte del club bianconero visto l’alternativa.

Ai commi dell’articolo 31 della giustizia sportiva, infatti, -nella peggiore delle ipotesi- la Juventus potrebbe rischiare di andare incontro anche da una nuova penalizzazione in classifica qualora venisse ritenuta colpevole di tutte le accuse che le sono state mosse contro.

Oltre alla Juventus rischiano anche i giocatori: ecco la possibile sanzione

La Juventus non è l’unica parte che rischia di essere lesa dalla sentenza dell’inchiesta sulle manovre stipendi. Stando alle ultime notizie, infatti, anche i giocatori tesserati con la Vecchia Signora nel periodo imputato andrebbero incontro ad un’importante sanzione.

La Gazzetta dello Sport, infatti, riporta che qualora venisse dimostrata una diretta responsabilità sulla firma da parte del giocatore questo potrebbe andare incontro ad una squalifica di un mese, almeno.