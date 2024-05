Lacrime per Michael Schumacher: la foto fa commuovere tutti

Commozione per una delle leggende della Formula 1 e del mondo della Ferrari come Michael Schumacher: lo scatto è un colpo al cuore davvero tutti

Inutile ribadirlo ancora una volta, ma se la gente si è appassionata (ancora di più) al mondo della Formula 1 lo deve solamente anche al mitico Michael Schumacher che ha scritto delle pagine importantissime di questo sport. Lo sanno benissimo gli appassionati e tifosi della Ferrari che, nel loro cuore, conservano i migliori ricordi che il pilota ha saputo regalare loro.

Sui social network, in particolar modo su X (ex Twitter) è comparsa nelle scorse una foto che ha commosso davvero tutti. Uno scatto che vede come protagonisti l’ex fenomeno tedesco e la sua Corinna. Un amore indistruttibile. Un legame che è diventato ancora più forte soprattutto dopo quel terribile incidente sugli sci che ha condizionato pesantemente la vista di Schumi.

Schumacher, lo scatto anni ’90 con Corinna commuove tutti [FOTO]

Una di quelle foto che, inevitabilmente, ti fa scendere una lacrima. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se il soggetto è uno come Michael Schumacher. Sono passati poco più di dieci anni (precisamente il 29 dicembre del 2013) quando l’ex pilota è rimasto vittima di un terribile incidente sugli sci. Tutto il mondo (non solo quello della Formula 1) è rimasto con il fiato sospeso per le sue condizioni che, sin dal primo momento, sono apparse immediatamente gravi.

Il tutto avvenne sulle Alpi Francese. Quel giorno ha segnato l’esistenza del sette volte campione del mondo. A proteggerlo alzando un enorme muro di privacy ci ha pensato la sua famiglia (nella loro residenza in Svizzera) che non lo ha lasciato solo nemmeno per un istante. In particolar modo la sua Corinna che gli è sempre stata al suo fianco. Sia nei momenti di gioia, nelle vittorie, ma soprattutto nei periodi più buoi oltre il terribile incidente.

Michael Schumacher and then GF Corrina Betsch (1991) pic.twitter.com/Bh7nIdmBij — Jason Neptune🌴 (@SobrietyCM) May 15, 2024

Come annunciato in precedenza su “X” sta diventando virale uno scatto della coppia che appare sorridente. Erano i primi anni ’90, precisamente il 1991, quando l’ex pilota aveva appena firmato con la Benetton (poco prima era uno dei piloti della Jordan). Anche se in questa foto si può benissimo notare come i due siano seduti su un’auto che farà la storia, sia della scuderia che dello stesso Schumacher: quella Ferrari che gli ha dato tanto e viceversa. I due appaiono sorridente e spensierati. La speranza di tutti è che quel sorriso possa apparire nuovamente sui loro volti.