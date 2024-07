Milan, Pavlovic sempre più vicino

Affare Pavlovic, ci siamo. Nella scorsa stagione il Milan ha incassato tanti gol, troppi per pensare di poter competere per i traguardi più ambiziosi. Da quì la necessità di intervenire sul mercato. Il serbo, da tempo nel mirino della dirigenza meneghina, è molto vicino a vestirsi di rossonero. Contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione, il classe 2001 rappresenterebbe un vero e proprio jolly per Fonseca, che avrebbe a disposizione un giocatore adattabile in più zone della difesa. L’altezza, 194 cm, sicuramente aiuta, soprattutto perché unita alla grinta e alla cattiveria calcistica che da sempre contraddistingue il calciatore. A tal proposito, a parlare sono i numeri: nell’ultima stagione 12 gialli e un rosso tra campionato e Champions League. Il gigante, ovviamente, rientrerebbe fin da subito nei piani di Fonseca, e l’eventuale partenza di Thiaw, attenzionato dal Newcastle, lo porterebbe ad interpretare immediatamente un ruolo da assoluto protagonista. Dopo Morata, pronto il secondo colpo. Obiettivo regalare al più presto la rosa più completa possibile a Fonseca.