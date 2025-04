“Problemi di salute”: Djokovic fa tremare i fan

Novak Djokovic va ancora a caccia del suo centesimo titolo, ma fa i conti con problemi di salute

Novak Djokovic riparte. Dopo la finale di Miami persa, il tennista serbo si ripresenta a Montecarlo non in perfette condizioni fisiche.

Già durante la finale del Masters 1000 americano era parso palese il problema all’occhio: dopo la sconfitta, l’ex numero 1 al mondo non si era voluto soffermare sull’occhio gonfio ed ha preferito lasciare il dubbio su quel che era accaduto, non volendo andare ad oscurare il successo del giovane Mensik.

Ora però a Monte-Carlo le cose non sono cambiate più di tanto. L’occhio di Djokovic non è ancora guarito e il tennista ha voluto spiegare tutto, raccontando anche il motivo che lo spinge a dire di non essere favorito nel Principato.

Djokovic ammette: “Ho problemi di salute”

Prima di inizio il torneo, Novak Djokovic ha raccontato che la sua presenza a Monte-Carlo era in dubbio ed ha ricordato quel che gli era accaduto proprio a Miami con l’occhio gonfio con cui si è presentato in campo per la finale.

“La mia presenza qui era in dubbio a causa dell’infezione all’occhio e di una piccola infezione virale con cui ho fatto i conti la settimana scorsa. Ora va meglio, ma non è l’ideale“. Lo dice chiaramente Djokovic che il problema accusato ha influenzato il suo rendimento: “È iniziato tutto il giorno delle semifinali a Miami. Ora si sta calmando“.

I piccoli problemi avuti però nelle ultime settimane hanno però minato la condizione di Djokovic, che, infatti, non è fiducioso sul suo percorso al Masters 1000 di Monte-Carlo. “Le mie aspettative sono più basse rispetto ad altri tornei – ha affermato – perché non ho avuto tempo per prepararmi alla terra e a questo torneo. Sto ancora affrontando alcuni piccoli problemi di salute accusati a Miami“.

Mette le mani avanti dunque Djokovic e lo fa nella consapevolezza che potrà fare strada nei tornei soltanto al massimo della forma. Non è più il periodo in cui poteva annientare gli avversari e vincere i tornei anche in non perfette condizioni fisiche. Ora servirà essere al 100% e almeno all’inizio di Monte-Carlo Djokovic non lo è. Non è detto però che con il passare delle partite, non riesca a mettersi tutto alle spalle e provare ad arrivare fino in fondo. Ha il mirino sul centesimo titolo in carriera Djokovic, un inseguimento lungo quasi un anno e che ora il serbo vuole smettere.