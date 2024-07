Liga Profesional, l’ottava giornata su Sportitalia

Continua il programma della Liga Profesional su Sportitalia. Dopo il passaggio del turno in Copa Sudamericana targato Edinson Cavani il Boca Juniors tornerà in campo nel weekend con gli Xeneises che vogliono tornare al successo anche in patria dopo il pari della sesta giornata contro il Defensa y Justicia.

Liga Profesional, lo spettacolo su SI

Boca che affronterà l’Instituto nella notte tra domenica e lunedì e potrà contare sul recuperato Matador. Da capire se Cavani partirà dal primo minuto o se si rivedrà la coppia Gimenez-Merentiel. Non solo Boca anche il River è alla disperata ricerca di punti in classifica con la panchina di Demichelis che mai come ora è stata in bilico. La sconfitta contro il Godoy ha aperto la crisi e toccherà ora ai Millionarios riprendersi domenica al Mas Monumental contro un Sarmiento in ottimo stato di forma. Ad aprire la giornata su Sportitalia sarà il San Lorenzo, in casa al Nuevo Gasometro. Avversario di turno il Newell’s. Il Ciclon viene dal primo successo stagionale e vorrà riprovare a risalire in classifica. Ultima gara da seguire quella tra Banfield e Tallers. Un match che vedrà gli ospiti alla ricerca di tre punti fondamentali per volare in classifica. Per una Liga Profesional sempre più spettacolare e avvincente da seguire ovviamente in diretta ed in esclusiva quì su Sportitalia….