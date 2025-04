Inter da Champions? Il verdetto del super-computer con 10mila simulazioni: è la quarta favorita

Arriva un aggiornamento dalle simulazioni che il cosiddetto “supercomputer” di Opta fa di volta in volta dopo le partite di Champions League. Dopo l’analisi di 10mila possibilità per le prossime sfide in programma, il risultato è che l’Inter è in crescita nelle possibilità di trionfare a Monaco nel massimo torneo continentale, anche se non è ancora la squadra più accreditata per alzare la coppa.

La squadra che ha rimontato più posizioni è l’Arsenal di Mikel Arteta, che dopo il sorprendente 3-0 rifilato al Real Madrid a Londra è in vetta alla classifica. I Gunners hanno una probabilità di vittoria del 27,8%, bisogna considerare che prima di questo turno erano al terzo posto nelle probabilità, con il 15,6%. Rice e compagni hanno il 95,7% di possibilità di qualificarsi per le semifinali. Al Real rimane uno 0,9% di possibilità di vincere ancora in Europa.

Al secondo posto c’è il Barcellona che dopo il sonoro 4-0 al Borussia Dortmund ha il 25,9% di probabilità di trionfare a Monaco. Terzo il Paris Saint-Germain: anche in questo caso le quotazioni dopo la vittoria per 3-1 sull’Aston Villa sono in aumento, con una probabilità di passare il turno del 91,5% e di vincere il torneo del 21,9%.

L’Inter al quarto posto. Bayern, la speranza cala

Al quarto posto ecco l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la vittoria in Baviera contro il Bayern Monaco i nerazzurri hanno il 19,8% di possibilità di vittoria del titolo. Per il club di Monaco, le possibilità di vincere in casa all’Allianz Arena il 31 maggio sono scese al 3%. Le possibilità di andare in semifinale per l’Inter sono ora dell’82%, quelle di andare in finale del 41,5%. Sebbene lo strumento di Opta simuli i risultati 10.000 volte per fare tali previsioni, potrebbe benissimo sbagliarsi: basti pensare che all’inizio della stagione, il Manchester City era considerato il principale favorito.