Ranieri e Mandragora in gol, De Gea para: Celje-Fiorentina 1-2, Palladino più vicino alla semifinale di Conference

La Fiorentina porta a casa la posta piena nel match d’andata in Slovenia contro il Celje ed indirizza al meglio il discorso-qualificazione nei quarti di finale di Conference League portando avanti l’obiettivo di tornare in semifinale.

Il Celje fa sudare la Fiorentina più del previsto, ma la Viola si impone per 2-1 al Z’dežele Stadium. Il tifo di casa si fa sentire e la squadra di Riera parte con il piglio giusto, portando coraggio di attaccare l’avversario più forte. Palladino fa turnover e si affida in avanti a Beltran e Zaniolo, decidendo di aspettare e ripartire per sfruttare le occasioni che l’avversario concede.

Celje-Fiorentina 1-2, Palladino più vicino alla semifinale di Conference League

Al 27′ la Fiorentina passa in vantaggio. Il capitano Ranieri si mette in proprio, scappando in dribbling e trovando una conclusione fortunosa sulla quale il portiere Silva commette un evidente errore. Al 62′ ecco il raddoppio: Rolando Mandragora si procura un calcio di rigore per un intervento fuori tempo di Karnicnik e lo realizza lui stesso. Passano appena sei minuti ed il Celje accorcia le distanze: grave leggerezza di Fagioli che regala una chance all’avversario, Pongracic commette fallo in area, Logan Delaurier-Chaubet realizza il tiro dal dischetto. La Fiorentina non soffre poi tanto nel finale anche grazie alle mosse di Palladino che inserisce alcuni dei titolarissimi come Dodò e Kean, ma regge l’urto di un paio di acuti dei padroni di casa grazie alle parate di De Gea, provvidenziale in particolare all’ultimo secondo su una pericolosissima conclusione di Edmilson.

Moreno, Dodò e Zaniolo erano diffidati e per effetto del giallo rimediato stasera salteranno la sfida di ritorno. Fiorentina più vicina alla semifinale. Nella stessa serata il Betis Siviglia ha battuto 2-0 lo Jagiellonia: da questa sfida uscirà la sfidante della squadra che vincerà lo scontro fra Fiorentina e Celje.