Infortunio terribile, il verdetto è pesantissimo: lesione del crociato

Si è fatta male durante la sfida che mette in palio la finale dei Playoff Promozione. Il comunicato ufficiale del club

Un disastro annunciato. Sportivamente parlando, una perdita enorme. Perché deve essere una mazzata pesantissima non avere più a disposizione un giocatore, anzi una giocatrice così importante. Per giunta nella fase decisiva di una intera stagione. Si teneva il peggio, ecco perché abbiamo esordito con un disastro annunciato.

Purtroppo il comunicato ha dato pienamente ragione al primissimo responso, arrivato poco dopo la sua uscita di scena. L’infortunio è serio e chiude l’annata di Fatim Kone, centrale della Futura Volley fattasi male domenica scorsa durante la sfida col Messina valevole per gara-1 delle semifinali dei Playoff Promozione.

La classe 2000 di nazionalità italiana si è sottoposta agli esami strumentali necessari per conoscere la reale gravità del problema fisico che l’aveva costretta ad abbandonare una gara così importante per la Futura Volley, per la cronaca sconfitta 3-1 dalla squadra siciliana.

Futura Volley, Kone deve operarsi: “Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”

La società di Busto Arsizio ha poi pubblicato un comunicato in cui spiega esaustivamente che tipo di infortunio ha subito la sua pallavolista: “Futura Volley comunica gli aggiornamenti relativi all’infortunio occorso alla sua giocatrice, Fatim Kone, nel corso della gara-1 delle semifinali dei Playoff Promozione contro Messina della scorsa domenica. Gli accertamenti strumentali effettuati hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Fatim Kone andrà sotto i ferri, come ulteriormente annunciato da Futura Volley: “L’atleta, che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico“. Intanto ha già iniziato “quotidiane sedute di terapie fisiche“. La squadra lombarda ha chiuso il suo comunicato dando alla sua giocatrice “l’abbraccio più forte da parte di tutta la famiglia della Futura Volley, con la certezza che tornerà presto in campo”.