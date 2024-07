Il Monza si muove anche in entrata.

Dopo la cessione di Colpani, il movimento in entrata per i biancorossi riguarda il portiere: per la prossima stagione, i brianzoli puntano tra i pali su Pierluigi Gollini, in arrivo dall’Atalanta.

Proposto un prestito con diritto di riscatto fissato sui 4 milioni di euro.