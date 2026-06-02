Yildiz: “Che fiducia dalla Juve: voglio lasciare il segno qui”

Il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, quando siamo ormai prossimi all’inizio di quello che sarà il suo primo Mondiale in carriera, parla della scelta di giocare in bianconero.

Il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, quando siamo ormai prossimi all’inizio di quello che sarà il suo primo Mondiale in carriera, parla della scelta di giocare in bianconero.

Yildiz parla della scelta della Juve

Queste le parole di Yildiz sull’approdo a Torino: “Nel 2022 ho scelto di giocare per la Juventus non soltanto per motivi professionali, ma di fiducia che sentivo.

Sapevo che questa squadra mi avrebbe dato una visione forte. Il club sentivo che credeva davvero in me e nel mio potenziale, che mi offriva un percorso adatto per farmi crescere passo dopo passo. Per un giovane calciatore, una delle cose più importanti è che le persone credano in te non solo quando gioca bene, ma durante tutto il tuo percorso di crescita. La Juventus mi ha dato questa sensazione fin dal primo giorno. Ecco perché Torino e la Juventus hanno un posto speciale nella mia vita. Perché ho trovato il posto giusto dove potermi sviluppare sia come calciatore che come persona”.

Yildiz parla del futuro alla Juve

Poi sul futuro: “Mi piacerebbe essere ricordato come un giocatore che ha dato tutto, sia dentro che fuori dal campo. Nel calcio, i gol, le vittorie e i trofei sono ovviamente molto importanti. Ma per me è altrettanto prezioso come vivi quel percorso.

Rispetto, disciplina di lavoro, famiglia e rimanere con i piedi per terra… Il mio più grande desiderio è costruire la mia storia. Non voglio essere solo qualcuno paragonato agli altri, voglio lasciare un segno autentico alla Juventus, alla Nazionale turca e a tutti quelli che credono in me”.