In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 3 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.
Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni
10:00 Juventus Football Club comunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi per cui, dalla prossima stagione, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Insieme a lui la squadra bianconera saluta e ringrazia anche il suo vice Ivan Moretto.
9:45 Schär rinnova con il Newcastle fino al 2027
9:30 Iraola sarà il nuovo allenatore del Liverpool: trovato l’accordo per un contratto biennale, secondo The Athletic.
Il Napoli non molla la presa per un figlio d’arte
9:00 Napoli forte su Andrea Natali, difensore centrale classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. Grande talento, c’è apertura al trasferimento. A fine mese Natali sarà impegnato nella fase finale degli Europei Under 19, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.
8:00 L’Atalanta ha continuato a informarsi sulla posizione di Savona, come rivelato da Alfredo Pedullà.