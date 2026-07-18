Live Calciomercato, tutte le notizie di sabato 18 luglio: Roma, niente Dodo: continua la ricerca dell’esterno d’attacco. Napoli, infortunio Buongiorno: ecco la toppa

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 18 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Ora è anche ufficiale: Erradi al Pescara.

08:07 Summerville–Roma: interesse alto, ma giornata interlocutoria. E nessun accordo sul lato cartellino o ingaggio. Garnacho resta in lista. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:05 Juventus, Frattesi non è da escludere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Bowie–Sassuolo, nuovi dialoghi. Il Cagliari resta in attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Tutto fatto per Oulai. Il calciatore farà oggi le visite mediche. Ogni dettaglio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

L’arrivo nella notte di Oulai:

L’arrivo a #Bologna di #Oulai, colpo da circa 30 milioni per il centrocampo della #Fiorentina 📹 Flavio Ognissanti pic.twitter.com/mvyrvoFZXu — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 17, 2026

07:50 Roma, nessuna trattativa per Dodo e nessun contatto con la Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Napoli, dopo l’infortunio di Buongiorno verrà valutato Rafa Marin e può essere adattato Olivera. Dopo gli esuberi si penserà eventualmente al mercato: Gatti è un nome, sempre se nel frattempo non avrà trovato altre soluzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Clamoroso retroscena dietro al trasferimento di Inao Oulai alla Fiorentina! Secondo quanto emerso, persone vicine al Trabzonspor avrebbero fatto pesanti pressioni nei confronti del ragazzo negli ultimi giorni per spingerlo a non prendere in considerazione offerte diverse da quella già accettata dal club turco. Trattativa che rischia di chiudersi con un giallo, e con possibili conseguenze se il tutto fosse confermato. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 Anche il Beşiktaş ha manifestato interesse per Fábio Baldé esterno sinistro dell’Amburgo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:30 Esclusiva: l’attaccante Fila dal Venezia all’Avellino. Accordo totale. Prestito secco con premio di valorizzazione. Lunedì le visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.