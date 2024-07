Quarantacinquemila poliziotti schierati: Olimpiadi nel mirino

La sicurezza e la tutela da eventuali pericolo sono il primo obiettivo degli organizzatori dei Giochi Olimpici 2024 nella città di Parigi

Per tutti gli amanti dello sport mondiale è finalmente arrivato quel momento molto atteso e che si svolge solo ogni quattro anni, vale a dire le Olimpiadi. Nella serata di oggi 26 luglio si è infatti tenuta la cerimonia di apertura che come ogni volta è sempre un momento entusiasmante per tutti gli appassionati di ogni angolo del pianeta. Il fatto che questa edizione dei Giochi si svolga in una città particolare come Parigi, rende però molto importante il tema sulla sicurezza.

La città parigina è infatti sotto molti aspetti una delle principali metropoli presenti in Europa, meta di milioni e milioni di turisti ogni anno e per questo viene vista anche un po’ come uno dei simboli del Vecchio Continente per chi arriva da fuori. Visto l’enorme afflusso di tifosi previsto in queste settimane di Olimpiadi, il tema della sicurezza è al centro di molti discorsi da parte dei comitati organizzatori e lo schieramento di grandi unità di polizia sono un buon segnale da questo punto di vista.

Parigi 2024: oltre 45 mila gli agenti di polizia impiegati nei controlli di sicurezza per le Olimpiadi

Un Paese come la Francia è già stato colpito diverse volte negli anni scorsi da attentati di varia natura e l’occasione dello svolgimento delle Olimpiadi proprio a Parigi, capitale della Francia, ha quindi reso necessario aumentare il numero di agenti. Sono infatti oltre 45 mila i poliziotti e gli addetti alla sicurezza che sono giunti da diverse nazioni per garantire il corretto svolgimento dei Giochi senza rischi di alcun tipo.

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ ha potuto esplorare le zone più controllate da parte delle forze dell’ordine. In aeroporto sono stati raddoppiati il numero di agenti, sono state chiuse 17 stazioni della metro ed è stato creato un perimetro di sicurezza interna e antiterrorismo (SILT) predisposto attorno al centro cittadino e alle principali attrazioni. Per accedervi è necessario esibire un pass ad una delle decine di pattuglie presenti attorno a questo perimetro.

In Francia si respira quindi grande gioia per l’arrivo di un evento di carattere mondiale come le Olimpiadi ma saranno anche settimane di grande attenzione alla sicurezza con migliaia di agenti e numerosi controlli di sicurezza che finiscono per coinvolgere anche i residenti delle zone più vicine ai luoghi di svolgimento delle varie discipline sportive.