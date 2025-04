Inter, Lautaro Martinez: “Gara completa. A San Siro servirà la stessa qualità e personalità”

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria contro il Bayern Monaco per 1-2 nell’andata dei quarti di finale di Champions League. “Ho vinto un contrasto e Marcus mi ha dato una bellissima palla. E’ stato un bel gol, servito per essere in vantaggio”.

La vittoria, quanto conta? “Tantissimo, una vittoria che dopo il pareggio di Parma dovevamo dimostrare. Abbiamo parlato tanto, anche nel primo tempo dovevamo fare meglio. Se vogliamo vincere dobbiamo lasciare indietro quanto fatto a Parma e prendere quello di stasera. Gara completa per intensità e qualità e grande fase di non possesso contro una squadra fortissima. Sono contento, i ragazzi hanno ancora dimostrato di valere tanto”.

A San Siro? “La stessa gara, con la stessa qualità e personalità. Nel primo tempo abbiamo tolto loro tanto possesso palla e loro hanno sofferto. Dobbiamo recuperare, davanti abbiamo tante gare”.