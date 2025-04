Milan, infortunio Walker: è stato operato, la nota del club

AC Milan comunica che in data odierna Kyle Walker si è procurato una frattura del gomito destro. Per ottenere una guarigione migliore ed ottimizzare i tempi di recupero, oggi il giocatore è stato sottoposto a Milano ad intervento di osteosintesi dell’olecrano. L’operazione è perfettamente riuscita. Kyle inizierà da subito la riabilitazione.

Infortunio Walker: i tempi di recupero

In attesa di avere maggiori aggiornamenti sui possibili tempi di recupero dell’infortunio di Walker, il difensore inglese del Milan con ogni probabilità salterà la trasferta in Friuli contro l’Udinese in programma venerdì e valevole per la 32a giornata di Serie A.