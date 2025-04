Inter, Inzaghi: “Mai smesso di credere alla vittoria”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match vinto per 1-2 in trasferta contro il Bayern Monaco.

Che emozione, che partita: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più del risultato penserei a che tipo di partita abbiamo fatto. Sappiamo che è il primo tempo, tra 7 giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima a cui l’Inter ha tenuto testa molto bene“.

Come collochi questa vittoria, rispetto ad altre ugualmente importanti: “Una partita di grandissimo spessore, che ci fa felici. Il Bayern nelle ultime 27 ne ha vinte 23 e pareggiate 4. Dovremo dare seguito nel ritorno a questa grandissima partita, davanti ai nostri tifosi“.

Sul Bayern e la personalità della squadra

Ti aspettavi più pressing del Bayern: “Hanno provato, ma hanno trovato di fronte un’Inter che ha giocato molto bene. Al 91′ siamo partiti, Sommer non ha tenuto palla: abbiamo giocato la palla e fatto un gol meraviglioso. Non abbiamo smesso di credere alla vittoria, nonostante il gol preso poco prima“.

Grande personalità: “Nel giorno e mezzo che abbiamo avuto abbiamo parlato del fatto che dovevamo togliere loro il possesso, giocando palla e con personalità. Quando ce l’hanno loro, è dura toglierglielo. L’abbiamo fatto, più nel primo tempo e nel secondo la squadra è rimasta lucida. Il gol al 91′ fatto in quel modo fa capire che la squadra è rimasta in partita e ha messo in campo i principi che abbiamo da quasi 4 anni“.